Suspeito de agredir jovem em academia de Salvador se apresenta à polícia

Foto: Reprodução/Redes Sociais

O suspeito de agredir jovem que se recusou a revezar um equipamento em uma academia de Salvador se apresentou à polícia na segunda-feira (31). Segundo informações da Polícia Civil (PC), o homem prestou depoimento na 9ª Delegacia Territorial (DT) da Boca do Rio.

Além disso, a PC informa que um inquérito foi instaurado para investigar o caso. Além disso, testemunhas estão sendo ouvidas e o resultado pericial ainda é aguardado.

O caso aconteceu em um domingo, dia 6 de outubro, quando um jovem de 18 anos se recusou a revezar um aparelho em uma academia no bairro de Costa Azul. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível observar que a vítima, identificada como Gustavo Pinheiro, leva dois socos e cai no chão. Reveja a cena:

De acordo com informações do G1, a academia rescindiu o contrato com o suspeito de agressão e afirmou que ele não será aceito em nenhuma de sua unidades.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.