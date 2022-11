Suspeito de extorsão mediante sequestro é preso na Bahia

Foto: Divulgação / Ascom PC

Um homem foi preso, na manhã desta quarta-feira (9), suspeito de participação em dois casos de extorsão mediante sequestro, que aconteceram em Lauro de Freitas, cidade da Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com informações da Polícia Civil, alvo da ação é apontado pelas investigações do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) como responsável pelos delitos, que tiveram como vítimas dois trabalhadores da construção civil no mês de outubro.

“Um sequestro aconteceu no dia 11 de outubro, em Vida Nova, e outro no dia 28, no Caji – ambas as localidades em Lauro de Freitas. As vítimas, mesmo depois do pagamento do resgate, estão desaparecidas. A operação de hoje vai nos ajudar nas investigações destes casos”, declarou o coordenador de Repressão a Extorsão Mediante Sequestro, delegado Adailton Adam.

Ainda segundo a apuração da coordenação, o homem preso tinha como marca o uso de muita violência durante os crimes.

O suspeito ficará custodiado à disposição do Poder Judiciário. Ele já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas.

