Suspeito de golpe milionário em Sasha Meneghel é preso

O empresário Francisley Valdevino da Silva, conhecido como ‘Sheik dos Bitcoins’, suspeito de um golpe milionário em Sasha Meneghel, foi preso nesta quinta-feira (3), em Curitiba.

Francisley, que é suspeito de comandar fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas, foi detido em uma operação da Polícia Federal e teve a prisão preventiva decretada após descumprir medidas cuatelares.

O empresário é suspeito de cometer crimes desde 2016 com um esquema de pirâmide financeira disfarçado de aluguel de criptomoedas. Aos clientes que procuravam o ‘Sheik dos Bitcoins’, as empresas de Francisley afirmavam ter vasta experiência no mercado de tecnologia, passando confiança para o investimento.

A filha de Xuxa Meneghel, por exemplo, teve um prejuízo avaliado em R$ 1,2 milhão. Na lista de vítimas famosas do suposto golpista estão jogadores de futebol, que não tiveram o nome revelado. Quem também está na lista é o cantor Wesley Safadão. O forrozeiro disputa na Justiça contra as vítimas do ‘Sheik dos Bitcoins’ a posse de uma aeronave de R$ 37 milhões.

Wesley alega ter sido vítima de Francisley e diz ter recebido a aeronave como garantia de pagamento pelo investimento na empresa do Sheik. O advogado de Safadão afirma que o jato foi uma ‘forma de solução de desfazimento da operação’ de moedas digitais. Enquanto os clientes lesados colocam a aeronave como alvo de um processo de arresto.

Uma operação realizada em outubro apreendeu barras de ouro, dinheiro em espécie, joias, carros, relógios de luxo e outros bens, em endereços ligados a Francisley Silva e a outros investigados do caso. Ao todo foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão nos estados de Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro.

