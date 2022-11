Suspeitos de envolvimento na morte de garota trans na BA são ouvidos em delegacia e liberados

Dois suspeitos no envolvimento na morte da adolescente trans de 16 anos, em Ibicaraí, no sul da Bahia, se apresentaram nesta terça-feira (8). A dupla confessou que presenciaram o crime. O terceiro suspeito segue foragido.

De acordo com a Polícia Civil de Ibicaraí, os dois suspeitos foram ouvidos e liberados. O mandando de prisão preventiva ainda não foram deferido pela Justiça. Os dois suspeitos não tiveram os nomes divulgados, mas segundo as informações eles são maiores de idade e não têm passagem pela polícia.

Nos depoimentos, os dois homens contaram que o suspeito que está foragido foi quem matou Kauana Vasconcelos. As versões da dupla foram parecidas.

Segundo a polícia, os suspeitos disseram que encontraram o terceiro homem envolvido no crime na rua, e ele pediu uma casa emprestada para se encontrar com uma mulher. Um deles cedeu e deixou com que o suposto casal fosse para a casa dele.

No imóvel, a vítima e o foragido teriam ido para um quarto, enquanto os outros dois suspeitos, que se apresentaram na delegacia, teriam ficado na sala. Eles disse disseram que oviram uma discussão e logo depois o foragido saiu do quarto com uma faca suja de sangue. Ele teria ameaçado dos dois homens antes de fugir do local.

A dupla também disso em depoimento que viram Kuana ferida, mas fugiram do local. De acordo com o g1 Bahia, a Polícia Civil da cidade informou que o crime é investigado como homicídio e que espera a liberação do mandado de prisão preventiva para prender os dois suspeitos que se apresentaram na delegacia.

Relembre o crime

Uma adolescente trans de 16 anos foi morta a facadas, na madrugada da última quinta-feira (3), em Ibicaraí, no sul da Bahia.

Moradores informaram à polícia que a adolescente foi levada por um homem em uma motocicleta para uma casa na Rua Nova, onde estavam outros dois suspeitos. A vítima teria sido esfaqueada e depois arrastada até um terrno baldio, onde tentaram afogá-la.

Kauana foi socorrida por vizinhos e levara para o Hospital Municipal Arlete Maron, mas não resistiu.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.