Taís Araújo congratula Lázaro Ramos em aniversário de 44 anos

Foto: Reprodução / Redes sociais

Lázaro Ramos completou 44 anos nesta terça-feira (1º) e recebeu homenagens da esposa Taís Araújo e de outros famosos. Em seu perfil nas redes sociais, a atriz se declarou ao maridão e desejou votos de felicidades.

“Mozinho, te desejo todos os seus desejos realizados, brilho no olhar, caminhos abertos, coração de criança, responsabilidade de um líder que sabe de onde veio e trilha um caminho inédito, cheio de gratas surpresas” escreveu.

“Te desejo gargalhadas altas, brindes incríveis, mais viagens que fiquem nas nossas memórias e construam nossos imaginários, livros que mudam vidas, músicas que te façam dançar, canções que te emocionem, peças que te provoquem, te façam pensar e te estimulem a querer mais ainda transformar esse mundo. Te amo, te amo, te amo”, complementou.

Lázaro Ramos também utilizou suas redes sociais para fazer uma reflexão. No Instagram ele publicou uma foto com a seguinte legenda: “É… hoje faço aniversário. Escorpião, baiano, filho de D. Celia e seu Ivan. Pai de João Vicente e Maria Antônia, casado com meu mozinho e continuo cheio de afeto para dar. Agradeço a minha saúde e a minha vida. Maior presente não há”.

No post, famosos e anônimos celebraram a chegada do novo ciclo do ator: “Parabéns, primo. Muitos anos de vida, paz, saúde, prosperidade e muito axé”, escreveu a cantora baiana, A Dama. “Saúde Axé Prosperidade Amor Luz Sabedoria Paz todo dia meu irmão. Feliz Aniversário”, comentou o ator Ícaro. “Parabéns, meu amado amigo!!! Você merece um Mundo de Amor e caminhos abertos!! Viva tu!!”, comentou Emanuelle Araújo.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.