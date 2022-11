‘Tantinho’ é a música mais tocada de Carlinhos Brown; veja ranking

Foto: Divulgação

Carlinhos Brown completa 60 anos na quarta-feira (23) e para comemorar a data, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) fez um levantamento dos maiores sucesso do artista.

O músico possui 908 músicas autorais no banco de dados do escritório, além de 1,192 gravações. “Tantinho” é a música mais tocada no Brasil nos últimos 10 anos. Já “Magalenha”, é a canção mais regrada do artista durante o mesmo período no país.

Outro levantamento do Ecad aponta quais são as palavras que mais se destacam nas músicas de Carlinhos Brown. “Amor”, ficou em primeiro lugar com 32 repetições, quanto “rio” e “samba” completam o top 3 com 11 e 9 repetições, respectivamente.

Vale lembrar que o levantamento dos rankings leva em consideração os segmentos do Ecad de Rádio, Música ao vivo, Shows, Carnaval, Casas de Festas e Diversão, Sonorização Ambiental e Festa Junina.

Confira as listas:

Músicas de autoria de Carlinhos Brown mais regravadas

1 – Magalenha – Carlinhos Brown

2 – Amor I love you – Marisa Monte / Carlinhos Brown

3 – Já sei namorar – Marisa Monte / Arnaldo Antunes / Carlinhos Brown

4 – Uma brasileira – Herbert Vianna / Carlinhos Brown

5 – Velha infância – Davi Moraes / Pedro Baby / Marisa Monte / Carlinhos Brown / Arnaldo Antunes

6 – Tantinho – Carlinhos Brown

7 – E.c.t. – Marisa Monte / Nando Reis / Carlinhos Brown

8 – Infinito particular – Marisa Monte / Arnaldo Antunes / Carlinhos Brown

9 – Magamalabares – Carlinhos Brown

A namorada – Carlinhos Brown

Selva branca – Veve Calasans / Carlinhos Brown

10 – Maimbê dandá – Mateus / Carlinhos Brown

Ranking das músicas de autoria de Carlinhos Brown mais tocadas no Brasil nos últimos 10 anos

1 – Tantinho – Carlinhos Brown

2 – Uma brasileira – Herbert Vianna / Carlinhos Brown

3 – Velha infância – Davi Moraes / Pedro Baby / Marisa Monte / Carlinhos Brown / Arnaldo Antunes

4 – Água mineral – Carlinhos Brown

5 – Depois – Marisa Monte / Arnaldo Antunes / Carlinhos Brown

6 – Amor I love you – Marisa Monte / Carlinhos Brown

7 – Selva branca – Veve Calasans / Carlinhos Brown

8 – Maimbê dandá – Mateus / Carlinhos Brown

9 – Dandalunda – Carlinhos Brown

10 – Já sei namorar – Marisa Monte / Arnaldo Antunes / Carlinhos Brown

11 – Cadê Dalila – Alaim Tavares / Carlinhos Brown

12 – Toneladas de desejo – Carlinhos Brown

13 – Na estrada – Marisa Monte / Nando Reis / Carlinhos Brown

14 – Ashansu – Mateus / Carlinhos Brown

15 – Faraó – Carlinhos Brown

16 – Insolação do coração – Michael Sullivan / Carlinhos Brown

17 – Vumbora amar – Alaim Tavares / Carlinhos Brown

18 – Capoeira larará (meia lua inteira) – Carlinhos Brown

19 – A latinha – Alaim Tavares / Carlinhos Brown

20 – E.c.t. – Marisa Monte / Nando Reis / Carlinhos Brown

