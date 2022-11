Tantinho é música mais tocada de Brown no Brasil nos últimos anos

Foto: Ricardo Prado

Ouvir Carlinhos Brown falar de amor, ou melhor, cantar amor, está entre as coisas favoritas de quem ouve rádio. E é nessa temática que se encontra a música mais tocada do Cacique no Brasil nos últimos 10 anos.

Um levantamento feito Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), sobre as obras musicais do cantor e compositor Carlinhos Brown, indica a canção ‘Tantinho’, lançada em 2010, como a TOP 1 entre as mais executadas nas rádios do país.

O Top 3 é seguido de ‘Uma Brasileira’, interpretada por Paralamas do Sucesso e Djavan, e ‘Velha Infância’, de Tribalistas.

Já a canção de Brown mais regravada até hoje foi ‘Magalenha’, que tem versões de Sergio Mendes e Claudia Leitte, além de outros artistas.

Falar de amor também é uma das coisas favoritas de Brown. De acordo com o Ecad, a palavra aparece como a que mais se repetiu nos títulos musicais utilizados pelo compositor, com 32 aparições.

Segundo o relatório do Ecad, nos últimos 10 anos, mais de 60% dos rendimentos em direitos autorais de Carlinhos Brown foram provenientes dos segmentos de shows, rádio e carnaval. O artista possui 908 músicas autorais e 1.192 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad.

Ranking das músicas de autoria de Carlinhos Brown mais tocadas no Brasil nos últimos 10 anos

1 – Tantinho – Carlinhos Brown

2 – Uma brasileira – Herbert Vianna / Carlinhos Brown

3 – Velha infância – Davi Moraes / Pedro Baby / Marisa Monte / Carlinhos Brown / Arnaldo Antunes

4 – Água mineral – Carlinhos Brown

5 – Depois – Marisa Monte / Arnaldo Antunes / Carlinhos Brown

6 – Amor I love you – Marisa Monte / Carlinhos Brown

7 – Selva branca – Veve Calasans / Carlinhos Brown

8 – Maimbê dandá – Mateus / Carlinhos Brown

9 – Dandalunda – Carlinhos Brown

10 – Já sei namorar – Marisa Monte / Arnaldo Antunes / Carlinhos Brown

11 – Cadê Dalila – Alaim Tavares / Carlinhos Brown

12 – Toneladas de desejo – Carlinhos Brown

13 – Na estrada – Marisa Monte / Nando Reis / Carlinhos Brown

14 – Ashansu – Mateus / Carlinhos Brown

15 – Faraó – Carlinhos Brown

16 – Insolação do coração – Michael Sullivan / Carlinhos Brown

17 – Vumbora amar – Alaim Tavares / Carlinhos Brown

18 – Capoeira larará (meia lua inteira) – Carlinhos Brown

19 – A latinha – Alaim Tavares / Carlinhos Brown

20 – E.c.t. – Marisa Monte / Nando Reis / Carlinhos Brown



Músicas de autoria de Carlinhos Brown mais regravadas

1 – Magalenha – Carlinhos Brown

2 – Amor I love you – Marisa Monte / Carlinhos Brown

3 – Já sei namorar – Marisa Monte / Arnaldo Antunes / Carlinhos Brown

4 – Uma brasileira – Herbert Vianna / Carlinhos Brown

5 – Velha infância – Davi Moraes / Pedro Baby / Marisa Monte / Carlinhos Brown / Arnaldo Antunes

6 – Tantinho – Carlinhos Brown

7 – E.c.t. – Marisa Monte / Nando Reis / Carlinhos Brown

8 – Infinito particular – Marisa Monte / Arnaldo Antunes / Carlinhos Brown

9 – Magamalabares – Carlinhos Brown

A namorada – Carlinhos Brown

Selva branca – Veve Calasans / Carlinhos Brown

10 – Maimbê dandá – Mateus / Carlinhos Brown

Leia mais sobre Carlinhos Brown 60 anos no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.