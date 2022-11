Tays Reis e Biel se envolvem em briga após show; veja vídeo

Foto: Reprodução / Redes Sociais

O casal Tays Reis e Biel se envolveram em uma briga na noite de sábado (26), na saída do show do cantor Gusttavo Lima, em São Paulo.

O casal se divertiu durante o evento, que era de gravação do DVD, com alguns amigos. E ao final, já em um dos elevadores do Allianz Parque, um homem de blusa branca teria dado início a pancadaria.

Nas redes sociais, só é possível ver o cantor agredindo o homem com os amigos. Seguranças estão ao redor e retiram o artista da confusão.

Na manhã deste domingo (27), Biel e Tais se pronunciaram nas redes sociais. Ambos explicaram a situação e disseram que irão tomar as medidas cabíveis.

A baiana Tays disse ainda que recebeu empurrões, que o amigo de Biel levou um soco no rosto e que ele só defendeu a família dele. Confira os vídeos abaixo:

