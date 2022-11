Teatro Castro Alves exibe espetáculo de dança em novembro

Foto: Google Street View

O Teatro Castro Alves (TCA), localizado a Praça Dois de Julho, em Salvador, exibirá o espetáculo de dança “De Volta à Caixa Mágica – Lugar de Ser e Sentir” na capital baiana.

As sessões do show acontecem nos dias 22 e 23 de novembro, a partir das 20h, na Sala Principal do TCA. O show é realizado pela Cia Jazz Viviane Lopes e oferece uma viagem por diferentes sensações e sentimentos.

A apresentação é uma mistura de Jazz Dance, Balltet Clássico, Street Jazz, Street Dance e Ginástica Rítmica. Os interessados podem adquirir os ingressos por meio do Sympla por valores entre R$30 e R$60.

Serviço

O que: De Volta à Caixa Mágica – Lugar de Ser e Sentir

Quando: 22 e 23 de novembro

Onde: Sala Principal do Teatro Castro Alves

Ingressos: Entre R$30 e R$60

