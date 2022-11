Teatro de Salvador oferece espetáculo infantil neste domingo (20)

Foto: Divulgação

Esta é a última semana para aproveitar o espetáculo infantil “Saudades, João”, exibido no Teatro Módulo, em Salvador. A sessão acontece no próximo domingo (20), às 11h, e os interessados podem comprar ingressos através do Sympla ou na bilheteria do teatro.

Para finalizar em grande estilo, a última sessão do espetáculo contará com novos cenários, figurinos e encenações. Apesar disso, o enredo é o mesmo e acompanha a história de João que é transportado para um mundo diferente por um Mago.

A narrativa é cheia de referências e homenagens a cultura nordestina. Além disso, é uma oportunidade de apresentar temas como amizade, ajuda mútua para as crianças. Os ingressos podem ser adquiridos por R$40 (inteira) e R$20 (meia).

