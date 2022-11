Teatro Griô apresenta quinta edição do projeto Tempo de Histórias

Foto: Reprodução / Pedro Machado

A companhia de Teatro Griô vai se apresentar com quatro espetáculos infantis aos sábados e domingos de novembro. As apresentações acontecerão de 05 a 27 deste mês no Teatro SESI Rio Vermelho.

A temporada de apresentações batizadas de “Tempo de Histórias”, são inspiradas em narrativas de tradição oral tecidas em diferentes tempos e lugares.

Para este ano a companhia reuniu as montagens Minha Aldeia, Os Sábios de Chelm – histórias absurdas, Tringuilim – no tempo em que os bichos falavam e Yalodê – histórias afro-brasileiras, quatro espetáculos dirigidos por Rafael Morais.

SERVIÇO: TEMPO DE HISTÓRIAS

Local: Teatro do SESI Rio Vermelho

Ingressos: R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia). A venda na bilheteria Teatro do SESI Rio Vermelho e no sympla

Datas e Horários dos espetáculos:

Minha Aldeia – Aos sábados de novembro, às 16 horas;

Os Sábios de Chelm – histórias absurdas: aos sábados 05 e 12 de novembro, às 20 horas.

Tringuilim – no tempo em que os bichos falavam: Aos domingos de novembro, às 16 horas;

Yalodê – histórias afro-brasileiras: aos sábados 19 e 26 de novembro, às 20 horas.

