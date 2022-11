Teatro SESI Rio Vermelho recebe espetáculo sobre ancestralidade

Foto: Íris Pirajá

A Companhia de Teatro Griô está apresentando o espetáculo “Minha Aldeia” em todos os sábados de novembro, em Salvador. As apresentações começam sempre às 16h, no Teatro do SESI Rio Vermelho. Os ingressos podem ser adquiridos através do Sympla por R$20 (inteira) e R$10 (meia).

O “Minha Aldeia” é uma sessão de histórias e cantigas que traz mitos e contos populares de tradições africanas, afro-brasileiras, indígenas e ibéricas. Através deste espetáculo os artistas buscam resgatar a ancestralidade e a sabedoria popular.

As fabulas trazem narrativas cheias de música, humor e animais astutos e engraçados. Mais informações sobre o espetáculo podem ser acessadas através do site da companhia ou pelo e-mail teatro@teatrogrio.com.br. Além disso, o contato pode ser feito via WhatsApp pelos números (71) 9 8763-5293 / 9 8763-5220.

