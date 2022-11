TecBan é uma empresa que atua na gestão de redes de autoatendimento bancário, tornando o ecossistema econômico do Brasil muito mais eficiente e ampliando a inclusão financeira de toda a população. No momento, a empresa está anunciando novas oportunidades de trabalho no estado de São Paulo.

TecBan abre vagas de emprego em São Paulo

A companhia trabalha no mercado de há cerca de 4 décadas e continua entregando serviços de excelência aos seus clientes e parceiros. Para dar continuidade a esse crescimento, a companhia está contratando novas pessoas para se tornar um funcionário e aumentar cada vez mais a qualidade em seus resultados.

A TecBan é uma das mais importantes redes independentes que atuam com caixa eletrônico e gestora de banco 24 horas. A Companhia está presente na vida de mais de 150 milhões de brasileiros e entrega mais de 90 serviços aos seus clientes.

A empresa é pioneira no segmento de open finance no Brasil e já está presente em vários estados brasileiros. A vaga a seguir é destinada para aqueles que vêem desafios como uma nova oportunidade e procuram crescer profissionalmente agregando de forma positiva no sucesso dos resultados

A vaga requer alguns requisitos como: Curso técnico em em informática, eletrotécnica ou áreas relacionadas, conhecimento de microinformática, treinamentos NR-10 e NR-06 e CNH B.

Como se candidatar

Quer saber como se candidatar na vaga anunciada? Basta seguir as instruções disponibilizadas no site 123empregos e encaminhar um currículo para a empresa analisar.

Veja também: Coca-Cola abre novos EMPREGOS pelo país; veja os cargos