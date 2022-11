Desde setembro, os fornecedores de produtos e serviços para o governo podem enviar lances na modalidade de dispensa eletrônica diretamente pelo aplicativo Compras.gov.br, de acordo com informações do Ministério da Economia (ME).

Tecnologia: cresce número de lances vencedores enviados pelo app Compras.gov.br

Em pouco mais de dois meses de uso, o aplicativo já contabiliza mais de 780 lances enviados por empresas vencedoras de todo o país e tem atraído cada vez mais interessados em participar das compras públicas governamentais, de forma ágil, prática e segura, utilizando a nova funcionalidade, destaca a publicação oficial.

Até o mês de outubro, foram feitos mais de 136 mil downloads do aplicativo Compras.gov.br e realizados mais de 10 mil lances, sendo mais de 780 lances vencedores em dispensas eletrônicas.Na Região Nordeste, o aplicativo também está fazendo sucesso entre os microempreendedores, informa o Ministério da Economia (ME).

Funcionalidades do Compras.gov.br

Confira as principais funcionalidades do Compras.gov.br, de acordo com informações do Ministério da Economia (ME):

Credenciamento de empresa

Para o credenciamento de empresas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), bastando informar o CNPJ/CPF para participar dos processos licitatórios. É necessário que a empresa esteja com cadastro ativo na Receita Federal.

Cadastro de propostas

Para isso, basta escolher a dispensa eletrônica que ainda está com o prazo vigente. A proposta fica disponível tanto no aplicativo como na web.

Envio de lances

Deve-se selecionar o procedimento que está com o prazo vigente, em disputa, e o item desejado. É necessário ter realizado o cadastro da proposta no referido item. Selecione o procedimento que está com o prazo para envio de lances vigente, em disputa, escolha o item desejado e envie o seu lance.

Vinculação

Permite a vinculação do CPF do usuário cadastrado no Compras.gov.br com o do GOV.BR, facilitando o acesso aos conteúdos e aos processos de contratação, favoritos e filtros salvos, por meio de qualquer dispositivo.

Login com biometria

Para acesso seguro com uso da biometria, sem a necessidade de informar novamente as credenciais. Com o uso da biometria, mantém-se a segurança no acesso, sem a necessidade de informar novamente as credenciais.

Oportunidades

Para visualizar processos de contratações que estão com prazo para recebimento de propostas vigentes. As oportunidades são apresentadas de acordo com os filtros realizados.

Mensagens

É possível receber diretamente no aplicativo as comunicações oficiais relacionadas aos processos de contratações e mensagens de avisos, esclarecimentos e impugnações.

Participações

Para o envio de propostas e, também, visualizar e acompanhar as contratações eletrônicas desde 2017.

Download de edital e compartilhamento dos processos

Acesso rápido e fácil aos editais e compartilhamento de dados dos processos de contratações, de acordo com a divulgação oficial.