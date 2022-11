Os cidadãos que utilizam os serviços digitais da Receita Federal por meio da plataforma GOV.BR já podem avaliar o atendimento prestado pelo governo federal, de acordo com o Ministério da Economia (ME).

Tecnologia: GOV.BR permite avaliação de serviços digitais da Receita Federal

De acordo com as informações oficiais, o módulo de avaliação da plataforma – iniciativa criada pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia (ME), em parceria com a Secretaria Especial da Receita Federal – contribui para o aprimoramento do atendimento ao cidadão e a melhoria da experiência do usuário no acesso aos serviços públicos.

Serviços avaliados

Ao todo, nove serviços da Receita Federal podem ser avaliados pelo computador ou dispositivos móveis. Entre eles estão a declaração e a consulta à restituição do imposto de renda; a obtenção de cópia de rendimentos informados por fontes pagadoras; a consulta a pagamentos de tributos da União, dívidas e pendências; a consulta e emissão de certidões de regularidade fiscal; além da declaração de bens para viagem ao exterior.

Conforme informações oficiais, o serviço digital que teve mais avaliações é a declaração do imposto de renda, com mais de 3,2 milhões de formulários respondidos e 4,3 pontos de média de satisfação dos usuários. Com média acima de 4 pontos também estão os serviços de consultas à restituição do imposto de renda, dívidas e pendências fiscais, que, juntas, receberam mais de 150 mil avaliações.

Ferramenta de avaliação

O módulo de avaliação faz parte da estratégia de Governo Digital 2020 a 2022 e vem evoluindo para atender, cada vez mais, as necessidades do cidadão. Na avaliação, é medido o nível de satisfação dos usuários, o volume de solicitações realizadas e o tempo médio de atendimento pela internet, monitorando o desempenho dos serviços e gerando dados para a Administração Pública.

Após o término da prestação do serviço digital, o cidadão é convidado a avaliar o atendimento, por meio de um formulário padronizado que leva pouco mais de um minuto para ser respondido. Numa escala de 0 a 5, representada por uma sequência de estrelas, o usuário indica sua nota no alto da página específica do serviço digital disponível no GOV.BR.

Tecnologia a serviço da população

Com isso, é possível conhecer as percepções e perspectivas da população em relação aos serviços públicos digitais, permitindo aos gestores agir de maneira assertiva e eficiente no aperfeiçoamento do atendimento. Certamente, a avaliação dos serviços é uma forma de melhorar a prestação, bem como é um avanço tecnológico para a implementação do Governo Digital.