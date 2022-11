O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é um dos três órgãos do governo mais bem avaliados pelos usuários, segundo informações oficiais, divulgadas na data desta publicação, 24 de novembro de 2022.

Tecnologia: INSS ganha destaque no Governo Digital

A informação consta no o ranking de qualidade dos serviços e órgãos da plataforma GOV.BR, divulgado pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia na segunda-feira (21/11). De acordo com a informação oficial, ao todo, foram analisados 672 serviços e 58 órgãos, que receberam mais de 4,7 milhões de avaliações no período de novembro de 2021 a outubro de 2022.

Melhorias diversas

O objetivo é melhorar o desempenho dos serviços públicos digitais oferecidos para o cidadão, destaca o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A avaliação foi feita na própria plataforma do GOV.BR. Após a realização de uma etapa ou ao concluir a prestação de um serviço, o usuário era convidado a avaliar o atendimento em uma escala de 1 a 5, por meio de um formulário padronizado que considerava diversos critérios.

Segundo destaca o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), entre os critérios avaliados estão: clareza das informações, linguagem adequada ao público, facilidade de uso, qualidade dos canais de comunicação, custo ou esforço para a obtenção do serviço e disponibilidade, entre outros.

Órgãos avaliados

Entre os órgãos com as melhores integrações de suas ofertas de serviços no GOV.BR os destaques foram: o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com 100% dos serviços integrados e nota final 4,8; o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), com 76% de integração e nota 4,6; e o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), que aderiu 100% de seus serviços ao GOV.BR e recebeu nota 4,5, informa a recente divulgação oficial.

A avaliação dos serviços e a tecnologia nos serviços públicos

As notas de avaliação e os rankings de serviços e de órgãos foram estabelecidos conforme previsto na Portaria SGD/ME nº 548/22. A Portaria foi elaborada para regulamentar a previsão normativa contida na Lei 13.460 de 2017 e nos Decretos nº 9.094 de 2017, 9.723 de 2019 e 10332 de 2020 e é o resultado do trabalho técnico realizado pela Secretaria de Governo Digital (SGD) entre os anos 2020 e 2021, bem como de discussões técnicas junto à Ouvidoria Geral da União (CGU) e ao Tribunal de contas da União (TCU).

Essas análises mensuram a importância da tecnologia nos serviços públicos e no acesso do cidadão às políticas públicas e a serviços relevantes, por isso, o destaque do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é de grande valia no Governo Digital.