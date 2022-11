Tecnologia na economia: Real Digital é o tema do LabTalks desta sexta (25)

O Laboratório Hacker da Câmara debate nesta sexta-feira (25) o projeto do Banco Central do Brasil (BCB) que vai permitir a criação do Real Digital, de acordo com a Agência Câmara de Notícias.

Real Digital, a nova moeda programável brasileira, é o tema do LabTalks desta sexta (25)

O convidado para explicar e esclarecer os impactos dessa nova moeda digital programável brasileira no setor financeiro é o líder do projeto Real Digital no Banco Central, Fábio Araújo. O LabTalks começará às 15h, com transmissão pelo canal do LabHacker no YouTube, informa a Agência Câmara de Notícias.

Sobre a moeda digital

As moedas digitais estão sendo desenvolvidas por diversos bancos centrais, entre eles, os da Suécia, da China e dos EUA. As chamadas CBDCs (Central Bank Digital Currencies) são moedas fiduciárias (oficiais dos países), informa a Agência Câmara de Notícias.

Não são criptomoedas

A publicação oficial destaca que não são criptomoedas, como o bitcoin e o ethereum. Os novos serviços para o cidadão com o Real Digital e a relação da nova moeda com o PIX, open finance e finanças descentralizadas são alguns dos temas que serão discutidos, destaca a Agência Câmara de Notícias.

Novas tecnologias e segurança

O Real Digital deve começar a ser usado apenas em transações financeiras e investimentos em 2023, informa a Agência Câmara de Notícias. O nível de controle que o Banco Central do Brasil (BCB) terá sobre as transações com essa nova moeda está em fase preliminar de discussão.

Privacidade e segurança são algumas das preocupações que permeiam a implementação da nova moeda, segundo destaca a Agência Câmara de Notícias.

Participação on-line

De acordo com informações oficiais, para participar do LabTalks e interagir durante o debate, basta acessar o canal do LabHacker no YouTube e, se quiser, enviar dúvidas ou comentários pelo chat para serem respondidos durante a live. Os vídeos ficam gravados no canal.

Sobre o LabTalks

O LabTalks reúne pessoas interessadas em contar suas experiências, novas propostas e curiosidades, com temáticas ligadas à tecnologia, inovação e democracia. Os encontros virtuais têm duração de uma hora e são realizados quinzenalmente, às sextas-feiras, de acordo com a Agência Câmara de Notícias.

Detalhes oficiais sobre o evento

Evento: LabTalks – Real Digital: a nova moeda brasileira programável;

Data: sexta-feira (25);

Horário:15h;

Transmissão: canal do LabHacker no YouTube;

O link oficial do cana do LabHacker é: https://www.youtube.com/labhackercd

A Agência Câmara de Notícias destaca que não há necessidade de inscrição para participar do evento.