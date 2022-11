Até o próximo dia 4 de dezembro o Ministério das Comunicações (MCom) mantém aberta à sociedade uma pesquisa, disponibilizada para reunir sugestões e considerações sobre o modelo da prestação do serviço para atendimento ao programa Wi-Fi Brasil, segundo informações oficiais.

Tecnologia: o cidadão pode sugerir melhorias ao programa Wi-Fi Brasil

Trata-se de um questionário simples, com 14 questões técnicas, pensado em face da demanda por novas contratações — visto que os prazos de vigência dos atuais contratos se encerram em dezembro de 2023. Qualquer pessoa pode contribuir com a tomada de subsídios e aprimoramento dos modelos, destaca o Ministério das Comunicações (MCom).

Portal Gov

Para responder às questões, basta estar identificada no Portal GOV.BR. As participações podem ser registradas por meio da plataforma Participa +Brasil. Caso seja necessário o compartilhamento de relatórios, imagens ou outros anexos, os arquivos devem ser encaminhados para o e-mail subsidioswifibrasil@mcom.gov.br.

Melhorias diversas

O Ministério das Comunicações (MCom) destaca que as questões abordam soluções voltadas para a qualificação do atendimento, prazos para instalação, níveis do serviço, julgamento das propostas, requisitos de segurança, entre outros temas.

Atualmente, o Wi-Fi Brasil conta com mais de 20 mil pontos de inclusão digital em operação no território nacional, todos relacionados no painel interativo disponível na página institucional do Ministério das Comunicações (MCom). Os contratos vigentes não estabelecem franquia de dados, nem cobrança pela instalação ou disponibilização da infraestrutura necessária ao provimento da conexão.

Os pontos instalados em todo território nacional oferecem internet em banda larga gratuitamente ao cidadão, promovendo a inclusão digital e social para comunidades em situação de vulnerabilidade. Para solicitar o serviço, a instituição interessada deve acessar o site do Ministério das Comunicações (MCom) e seguir as etapas indicadas.

O Programa Wi-Fi Brasil, criado pelo Ministério das Comunicações, oferece o acesso a serviços de conexão à internet, com o objetivo de promover a inclusão digital e social.

Sobre o WI-FI Brasil

O Wi-Fi Brasil é ofertado em três modalidades:

GESAC, instalação de um Ponto de Conexão via satélite, regulamentado pela Portaria MCOM Nº 2.460, de 23 de abril de 2021;

Livre, instalação de um roteador Wi-Fi com antena externa junto a um Ponto de Conexão GESAC;

Terrestre, contratação de link de internet de provedores de SCM, realizado em parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP.

Atualmente, o Programa conta com cerca de 20.000 pontos de conexão em operação no território nacional e que estão relacionados no painel interativo disponível no link https://www.gov.br/mcom/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/wi-fi-brasil/programa-gesac, segundo informações oficiais.