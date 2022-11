Tecnologia: Sim Swap, golpe do número clonado, é capaz limpar sua conta em minutos (saiba mais)

Alguns internautas e usuários de celulares vem reclamando da volta de um golpe antigo chamado de SIM Swap, onde as vítimas têm seus números dos aparelhos clonados e suas contas bancárias invadidas. A artimanha é perigosa principalmente pelo fato de que pode ser aplicada sobre qualquer pessoa.

Para tal ela deve ter um chip de telefone, e seu número cadastrado em alguma rede social, bancos, e outros aplicativos para celulares. O criminoso então clona seu número tendo acesso a mensagens, senhas e contas de apps. Dessa maneira, o usuário fica exposto a golpes e fraudes envolvendo o seu número.

O Sim Swap é uma duplicação do chip SIM. O falsário, tendo em mãos um chip em branco e os dados de sua vítima, liga para a operadora se fazendo passar pelo usuário. A princípio, ele fornece as informações para a empresa e pede pela ativação do número em seu novo chip, utilizando-o para todo tipo de fraude.

É comum que os criminosos tenham acesso às ligações da vítima, mensagens SMS e suas senhas, podendo utilizar por exemplo, aplicativos como o Whatsapp. Todavia, a partir daí, os golpistas enviam mensagens aos seus contatos em seu nome, pedindo dinheiro ou atuando em outros golpes e fraudes.

O que é o Sim Swap

Swap significa troca, ou seja o Sim swap é a substituição do chip SIM do celular. Nas redes de telefonia celular GSM/3G/4G e 5G, o Sim Chip é um elemento importante, visto que ele identifica e autentica o usuário na rede móvel da operadora. Aliás, durante a ativação de uma linha, a operadora relaciona o número do celular com o Sim Card.

O golpe pode ser feito com uma clonagem do número do celular através da troca do chip Sim Card. Os fraudadores terão acesso a dados do usuário como informações de sua conta bancária, entre outros. Analogamente, através dessas informações, os criminosos conseguem transferir o número da vítima para um outro chip Sim.

O golpista então com o número de celular de sua vítima consegue realizar autenticações em sua conta bancária, instalar aplicativos para seu celular, e outros tipos de fraudes. Dessa maneira, o golpe é bastante utilizado por fraudadores que estão infiltrados em operadoras telefônicas e também cooptando funcionários destas empresas.

Como se proteger

É possível tomar algumas precauções visando proteger seu número de celular de golpes como o Sim Swap. Quem deseja tornar sua utilização mais segura não deve nunca usar a verificação em duas etapas via SMS, seja para o Whatsapp ou outras redes sociais. Com o número fraudador poderá invadir facilmente as suas contas.

Outra dica importante é a de utilizar a verificação em duas etapas do Whatsapp. O aplicativo também pode solicitar o código Pin do usuário de tempos em tempos para autenticar o usuário, garantindo que outra pessoa não esteja o utilizando. Também é possível adicionar um e-mail de recuperação, caso se esqueça da senha.

Para se proteger é indicado que se ative o código Pin e o Puk de seu chip Sim toda vez que o aparelho for reiniciado, ou quando o número for colocado em outro dispositivo. O Pin irá liberar o aparelho. Utiliza-se o Puk depois da inserção do Pin diversas vezes sem sucesso, desbloqueando o chip.

O usuário deve tomar uma certa precaução sobre golpes de phishing, como e-mails suspeitos ou mensagens duvidosas. Deve-se ficar atento a contatos estranhos que solicitam clicar em um link, por exemplo. Portanto, o indicado é utilizar a internet tendo em mente que pode estar sujeito a golpes e fraudes eletrônicas.

Riscos do golpe

Atualmente as pessoas têm utilizado seus celulares para uma série de funções e utilidades; Elas acessam a dados bancários, redes sociais, fazem pagamentos de contas e compram produtos e serviços através de seus dispositivos. Estas operações são bastante simples e cômodas, porém, correm alguns riscos.

Quem cai no golpe do Sim Swap acaba por facilitar o acesso de golpistas das suas informações pessoais, e dados sensíveis através da clonagem de seu chip. O usuário também perde sua privacidade, tendo suas conversas em aplicativos como Whatsapp e Telegram, nas mãos de bandidos. Ele não prejudica apenas a família do usuário, mas todos os seus contatos.