Teleperformance abre NOVOS empregos pelo país

A Teleperformance investe constantemente em pesquisas e desenvolvimento para descobrir as necessidades dos consumidores. Essa companhia é líder mundial na gestão omnicanal de experiência com as pessoas.

Teleperformance abre empregos pelo Brasil

A Teleperformance é a líder mundial no segmento de gestão omnicanal de relacionamentos e experiências com os consumidores. Essa companhia oferece soluções e serviços essenciais para o dia a dia das pessoas.

Essa rede presta ótimo atendimento para as marcas e clientes pelo mundo, conectando-os de forma eficiente e única. Para continuar sendo respeitada pelos consumidores, prestando suporte técnico, atendimento ao cliente e análise de dados, a empresa está recrutando novos talentos. Confira, a seguir:

Consultoria de Atendimento – São Paulo / SP;

Expert em Interação – São Paulo / SP;

Expert em Interação – Parnamirim / RN;

Coordenador de Planejamento – SP;

Consultor de Atendimento – Parnamirim / RN;

Advogado (a) Trabalhista – SP;

Coordenador (a) de WFM – São Paulo / SP;

Ana. de BI e MIS – SP;

Tradutor Intérprete – São Paulo / SP;

Sup. de Interações – SP;

Monitor de Qualidade – São Paulo / SP.

Como se candidatar

A Teleperformance é uma das maiores empresas do ramo de gestão omnicanal de relacionamento e experiência dos consumidores. Para continuar entregando soluções e serviços de qualidade, a rede está recrutando novos talentos.

O processo seletivo para os cargos citados segue em aberto na internet. Quer fazer parte dessa equipe de sucesso? Entre na página 123empregos, encontre a vaga que deseja se candidatar e envie suas informações para análise. Se selecionado, o recrutador responsável entrará em contato.

