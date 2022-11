Tem dívidas em atraso? Participe do Mutirão Nacional de Negociação! Veja como

Você possui dívidas em atraso? Então este pode ser o momento ideal para você negociar as suas dívidas com as melhores condições, através do Mutirão Nacional de Negociação. O mutirão iniciou no dia 1 de novembro e estará disponível para os cidadãos via internet até o dia 30 deste mês.

De acordo com matéria da CNN divulgada em outubro, oito a cada dez famílias encontram-se endividadas no Brasil, sendo este o maior volume desde o ano de 2010. As informações são da Confederação Nacional do Comércio (CNC).

Esse resultado se deu, principalmente, por conta do aumento da inflação e consequente aumento dos itens básicos de consumo. Por isso, a maior parte das dívidas dos brasileiros não estão relacionadas com cartão ou bancos, mas sim, com contas de consumo, como energia elétrica, internet, telefone, carnês de loja e prestações de carro e casa.

Mas agora os brasileiros terão a oportunidade de renegociarem as suas dívidas em atraso, através do Mutirão Nacional de Negociação e Orientação Financeira. Veja como funciona e como participar.

Mutirão para pagamento de dívidas em atraso

O Mutirão de Negociação e Orientação Financeira é uma ação promovida pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e bancos associados, em parceria com a Senacon, Banco Central do Brasil e Associação Procons Brasil.

O objetivo da ação é possibilitar que o consumidor tenha a oportunidade de conhecer e quitar seus débitos em atraso, através da negociação com as empresas.

Se você possui dívidas de bancos e financeiras em atraso e não possui bens dados como garantia, poderá participar do mutirão e regularizar a sua situação até o dia 30 de novembro. Mais de 160 instituições financeiras estão participando do programa.

Como participar?

Participar do programa de renegociação de dívidas em atraso é muito fácil e feito online. Em primeiro lugar, você deve consultar o Registrato do Banco Central. Siga os passos:

Primeiro, acesse o site registrato.bcb.gov.br; Depois, faça o login utilizando o seu CPF e senha do Gov.Br; Ao acessar a página principal, você poderá emitir os relatórios referentes às suas dívidas em atraso e conferi-las.

Agora que você já conhece quais são os seus débitos e a instituição financeira que ele se refere, chegou o momento de renegociar a sua dívida de fato. Para isso, acesse o site consumidor.gov.br e siga os passos abaixo:

Pesquise o nome da empresa no campo indicado na página inicial do site e clique no símbolo da lupa para pesquisar; Depois, clique na opção “registrar reclamação”; Agora, acesse o sistema fazendo o login com o seu CPF e senha do Gov.br; Caso seja a primeira vez que você esteja utilizando o sistema, deverá confirmar o seu cadastro preenchendo suas informações pessoais. Depois, basta clicar em “Confirmar”; Na página inicial, clique na opção “nova reclamação”; Em seguida, se abrirá um formulário para preenchimento. Assim, você deverá inserir todas as informações solicitadas. Mas no campo Área selecione a opção “Serviços Financeiros”. Além disso, no campo Reclamação você deve selecionar a opção “Renegociação / parcelamento de dívida”. Depois, descreva o valor a ser negociado e o seu pedido à empresa. Também é possível incluir anexos. Por fim, basta confirmar e enviar a solicitação.

Após o envio da solicitação de renegociação de dívidas em atraso, a empresa deverá enviar uma resposta ao consumidor em até 10 dias. Além disso, o consumidor também poderá comentar sobre a resposta da empresa e classificar a demanda como “Resolvida” ou “Não Resolvida”. O cliente ainda poderá classificar a sua satisfação com o atendimento da empresa.

Orientação Financeira

As dívidas em atraso podem se tornar um grande problema para o brasileiro. Isso porque, com o passar do tempo, a inclusão de juros e multa pode fazer com que ela se torne como uma “bola de neve”. Dessa forma, quanto mais tempo se passar, mais difícil ficará para quitá-la.

Assim, muitos consumidores com dívidas gigantescas podem ter dificuldade para encontrar uma saída diante da situação. Por isso, além de disponibilizar a opção de negociar a sua dívida em atraso diretamente com a instituição financeira, o mutirão também oferece orientações financeiras para você que deseja regularizar a sua situação e não sabe como.

Todas as informações que você precisa saber estão na plataforma da FEBRABAN “Meu Bolso Em Dia”. Através da plataforma, você aprenderá as melhores formas de sair do endividamento. Vale a pena conferir!