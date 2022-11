Temporal, frio, neve e geada no país HOJE

O mês de novembro foi iniciado com uma forte frente fria avançando sobre o país. De acordo com a previsão do tempo, a frente fria provocou temporais nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil. Além disso, nesta terça-feira (1º), o mal tempo também pode chegar no Nordeste. Hoje, nuvens carregadas chegam sobre o Amazonas, Pará, Tocantins e Minas Gerais.

As temperaturas muito baixas, como as de hoje em alguns locais, são incomuns para este mês nos estados do Sul, em São Paulo, em Mato Grosso do Sul, em parte de Mato Grosso, de Rondônia e do Acre.

Previsão para esta terça-feira 01/11/2022

Região Sul

Nesta terça-feira, faz frio na região Sul do país, com possibilidade de nevar nas áreas de maior altitude da serra catarinense. No entanto, no Planalto, na Depressão Central e na Campanha gaúcha, o dia foi com geada. Chove também no centro leste e norte do Paraná, no centro norte, leste e sul de Santa Catarina e em algumas áreas do Rio Grande do Sul.

Região Sudeste

A frente fria que avançou sobre o país provoca chuva na maioria das áreas do Sudeste. No entanto, em São Paulo a chuva vai enfraquecendo, mas a atenção deve ser redobrada no litoral de São Paulo e no litoral entre Paraty e Cabo Frio, no Rio De Janeiro. O ar frio pode chegar com intensidade em São Paulo, no centro-sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.

Região Centro-Oeste

Na região do centro-oeste algumas áreas apresentam instabilidade com a frente fria, que tem provocado nebulosidade e muita chuva. Em Mato Grosso do Sul, no oeste e sul de Mato Grosso, a presença do ar frio deixa a temperatura muito baixa. De acordo com a previsão do tempo, a temperatura mínima em Campo Grande pode chegar a 10°C.

Região Nordeste

No Nordeste, a frente fria avança para a Bahia nesta terça (1º) e aumenta as chances de chuva por quase toda a região. De acordo com a previsão, as pancadas de chuva podem atingir Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Maranhão e Piauí.

Região Norte

O tempo também fica instável hoje na região Norte do país, com risco de fortes chuvas em Tocantins, Pará e Amazonas. Ainda, a previsão é de frio e chuva fraca no Acre, frio e períodos de sol em Rondônia, sol e pancadas de chuva em Roraima e no Amapá.