“Lugar de mulher, é onde ela quiser”. Pois bem, a mulher está abrindo o seu espaço no mercado e o empreendedorismo faz parte do seu cotidiano. Por isso que hoje, nós falaremos sobre as tendências do empreendedorismo feminino em 2023.

Empreendedorismo feminino: cenário atual

De acordo com o Sebrae, as mulheres empreendedoras, somam mais de 10,1 milhões no mercado. Sendo que 85,6% delas administram sozinhas o seu negócio. Aliás, entre as classes de mulheres empreendedoras, tem-se em sua maioria, mulheres das classe C, D e E.

Elas representam 34% do total de empreendedores brasileiros, sendo que 50% das mulheres se encontram no setor de serviços e 21% estão no setor da construção civil. Portanto, cabe lembrar ainda que houve um grande crescimento de mulheres empreendedoras no setor de informação e saúde.

Afinal de contas, elas são mulheres fortes e guerreiras, porque neste mundo atual, o preconceito ainda impera.

Considerando a pesquisa, percebeu-se que as mulheres empreendedoras, na maioria das vezes, possuem baixo nível de profissionalização. Aliás, em 95% das situações não existe contratação de profissionais para realizar o marketing. Além disso, ainda 42% das empreendedoras realizam investimentos em divulgação. Enquanto, destas, 23% optam pelo impulsionamento nas redes sociais.

Tendências do empreendedorismo feminino em 2023

Apresenta-se na sequência, alguns segmentos que se tornam tendências para o empreendedorismo feminino no ano de 2023.

Considerando que a maioria das mulheres empreendedoras se encontram no setor de serviços começamos a nossa lista por segmentos de:

Segmento de beleza e estética

O Brasil possui o 4º maior mercado de beleza do mundo, e as mulheres empreendedoras estão muito presentes nesse segmento. Por isso, saiba que além de fácil de entrar, se apresentar um serviço de qualidade terá muito sucesso na área.

Afinal de contas, existem algumas profissões nesta área que exigem formação qualificada. No entanto, realizar investimentos em você mesma é tudo o que precisa para crescer neste segmento.

Por isso opte por um nicho de mercado que você mais se enquadra. Podendo ser, por exemplo: massagem, salão de beleza, micropigmentação de sobrancelhas, colocação de cílios, pedicure, manicure, revenda de produtos cosméticos, revenda de produtos profissionais para salão de beleza, entre tantas outras opções.

Segmento de bem-estar

A mulher empreendedora precisa considerar o seu perfil e as suas próprias qualidades, pois existem várias opções possíveis para ser muito bem sucedidas. Por isso, optar por investir neste segmento de bem-estar, além de ser uma forma de trabalho, ainda, faz com que a mulher consiga monetizar suas atividades de maneira produtiva.

Destacam-se entre elas: academias, comercialização de roupas e acessórios fitness, revenda de suplementos, oferta de alimentação vegetariana, vegana e fit, atendimentos de nutrição, entre tantas outras opções.

Segmento de clubes de assinatura

Aqui, é um modelo diferenciado de negócios onde todos os meses, pois se realiza a entrega de produtos para os associados. Assim, é possível comercializar: livros, bebidas, materiais de serviços, revistas, entre tantas outras opções existentes no mercado.

Salientando que esse modelo de negócio, gera faturamento periódico. Uma vez que as pessoas pagam mensalmente pelos produtos ou serviços oferecidos pelos clubes de assinaturas.

Segmento de moda

Este é o segmento onde a presença feminina mais se encontra, uma vez que as melhores entendedoras do assunto estão nesse setor.

Assim, para se dar bem nessa área, é preciso estar sempre atenta as novas tendências de moda. A propósito, isso inclui as roupas, calçados e acessórios.

Ainda na área de moda, também é possível optar por um nicho específico, por exemplo: roupas masculinas, roupas femininas, roupas infantis, roupas e academia, acessórios, entre outros.

Segmento da alimentação

Por último, este segmento também faz parte da área de serviços, onde as mulheres se sobressaem principalmente, ainda mais quando o assunto é ter talento para cozinhar. Saiba, que de nenhuma maneira, estamos dizendo que lugar de mulher na cozinha.

Mas, quando o assunto é cozinhar, a mulher surpreende. Assim, é possível começar a investir no formato delivery, onde ocorre a produção das refeições, ou pratos utilizando a cozinha de casa. Neste ramo, é muito comum mulheres se destacarem em nichos específicos, como: produção de marmitas, massas congeladas, comidas fitness, refeições rápidas, lanches, entre outros.

Sabemos das dificuldades que as mulheres empreendedoras passam para conquistar o seu espaço no mercado. Assim, essas sugestões que estamos apontando com esse texto, vem de encontro como as qualidades que são próprias das mulheres.

Continue lutando, continue abrindo seu espaço no mercado, você pode, você é capaz, você deve. O mundo pertence as nossas mulheres. Faça a diferença nesse mundo, e dê sempre o seu melhor.