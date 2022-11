Terceira edição do Borogoday acontece em dezembro

Foto: Divulgação

Com objetivo de fortalecer as possibilidades de geração de riquezas e diferenciação de pessoas, territórios e negócios por meio da Transformação Criativa e da Sustentabilidade, o Borogoday chega a sua terceira edição, e acontece nos dias 1, 2 e 3 de dezembro, em formato híbrido.

O evento conta com mais de 10 mil profissionais e empreendedores brasileiros envolvidos de forma on-line, e reunindo presencialmente, na Gamboa do Morro de São Paulo, na Ilha de Tinharé – Bahia, 120 MOBs (ou Masters of Borogodó – como são chamados os palestrantes e co-criadores da Transcriativa), além dos membros do time UNESCO-SOST Transcriativa, Hunters e comunidade local, para uma imersão criativa de muita expansão pessoal e profissional.

Com o tema: ‘Independência ou Sorte? Nunca foi sorte!‘, o movimento promoverá conteúdos, trocas e discussões acerca de cinco trilhas: Independência Emocional, Intelectual, Financeira, Profissional e Física.

As palestras e produções com transmissão ao vivo e geração de conteúdo educacional durante os três dias de imersão do Borogoday, são também as boas vindas oficiais para o lançamento da Casa UNESCO-SOST Transcriativa – também conhecida como Base Transcriativa -, e que vem recebendo, desde janeiro de 2022, diferentes lideranças e profissionais de todo o país para se desenvolverem e transformarem criativamente.

A Casa UNESCO SOST Transcriativa, surge como fruto de fortalecimento de um movimento que já agrega milhares de empreendedores e profissionais que utilizam a criatividade como ferramenta de transformação em seus negócios, e que, em rede, já criaram, nos últimos dois anos, expedição, websérie, documentário, eventos, ferramentas, cursos e milhares de conteúdos criativos.

Criada na Universidade da Catalunha em 1996, a Cátedra UNESCO em Sustentabilidade (UNESCO SOST) é uma organização dedicada a promover um sistema integrado de ciência, treinamento, informação e documentação, atuando com equipes internacionais multidisciplinares. O lançamento da Casa acontece no dia 4 de dezembro.

