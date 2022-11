Terminais do ferry em Salvador e Itaparica registram fluxo intenso

Foto: Reprodução/ Instagram

Os terminais de ferry-boat São Joaquim, em Salvador, e Bom Despacho, em Itaparica, registraram um fluxo intenso na manhã desta segunda-feira (7).

Nos vídeos que circulam nas redes sociais, a confusão para a entrada nos dois ferries disponíveis para operação, Zumbi dos Palmares e Ivete Sangalo, chegou a assustar os passageiros que estavam à caminho para os terminais.

A dificuldade de embarque dos passageiros vem sendo relatada desde o sábado, e no domingo (6) a Internacional Travessias Salvador (ITS), empresa responsável pelo serviço, informou que o atraso acontece porque o ferry Rio Paraguaçu foi retirado da operação para fazer uma correção.

Em nota enviada pela ITS nesta segunda (7), foi informada pela empresa que há previsão de incorporar outras duas embarcações ainda nesta segunda-feira.

“A situação de espera, com maior dificuldade em alguns horários, se deve ao fluxo de retorno do fim de semana, que foi ampliado pela suspensão de operação das lanchinhas, e também às condições adversas do clima.”

De acordo com a empresa, no sentido terminal São Joaquim para Bom Despacho, a suspensão de embarque de caminhões permanece válida das 5h das sextas-feiras até às 15h dos sábados, como também das 5h de vésperas de feriados até às 5h do dia posterior ao seu retorno.

Já no sentido terminal Bom Despacho para São Joaquim, a suspensão é válida das 5h dos domingos até às 5h da segunda-feira, como também das 5h do dia posterior ao feriado até às 5h do dia seguinte. Veículos pesados transportando alimentos e também pacientes em tratamento fora do domicílio, poderão embarcar normalmente no período de restrição.

Alternativa ao Ferry, a Travessia Salvador-Mar Grande continua suspensa, na manhã desta segunda-feira (7) por conta do mau tempo. De acordo com informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), não há previsão para retomada do serviço.

