Terreiro tem programação especial no mês da Consciência Negra

A Casa do Mensageiro – Terreiro Ilê Asè Ojisé Olodumare (AFROCAM) realiza no dia 26 de novembro a 2ª Edição do Dia Cultural, que este ano tem como tema o Empreendedorismo à nossa moda.

A programação tem início às 9h com a trilha ecológica na Reserva Sapiranga, onde o terreiro está localizado. Mais tarde, é a vez das oficinas de turbante, planejamento e marketing estratégico para redes sociais, dança afro, culinária de terreiro, contação de história e empreendedorismo preto. Há também estandes com produtos à venda, produzidos pelos filhos da casa e pela comunidade.

O evento segue com um passeio ao Museu Afro-Brasileiro Pai Procópio de Ogunjá (MAPPO), com um acervo de aproximadamente 50 peças, que vão desde fotografias, joias e objetos pessoais, que contam a história da linhagem do axé, da África-Mãe, do Babalorixá Procópio e da própria comunidade, através de um verdadeiro mergulho na ancestralidade, mostrando que a espada, o ferro, a forja e a memória se encontram.

O encerramento fica por conta do grupo de capoeira Cadência de Jogar e muito samba de roda e outras atrações especiais. A entrada é gratuita e aberta a todos os públicos.

Serviço

Atrações: Grupo de Capoeira Cadência do Jogar, Grupo Cultural de Samba de Roda Espermacete, Afoxé Padê

Quando: sábado (26), das 9h às 19h

Onde: Estrada da Tiririca,S/N, Cachoeirinha (Barra de Pojuca) – Camaçari

Quanto: Aberto ao público

