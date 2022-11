Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um terremoto na Indonésia, nesta segunda-feira (21), deixou ao menos 162 mortos e mais de 700 feridos. Com 5,6 graus, o fenômeno aconteceu na principal e mais populosa ilha do país , Java. O tremor teve epicentro de 110km ao sudoeste de Jacarta.

De acordo com o jornal O Globo, o Serviço Geológico dos Estados Undiso informou que o tremor ocorreu a 10km de frofundidade, o que é considerado raso. Vídeos mostram casas e prédios reduzidos a escombros, destroços e escombros. Pessoas nas ruas tentam fazer resgante com as próprias mãos.

“Devido ao grande número de pessoas que seguem presas nos escombros, consideramos que o número de pessoas mortas e feridas deve aumentar”, afirmou o governador de Java Ocidental, Ridwan Kamil. Ele também informou que a terra impede o acesso a um a parte da cidade.

A Agência Metreológico da Indonésia informou que, ao menos 62 tremores secundários com magnitudes entre 1,8 e 4 graus foram registrados na área densamente povoada e lotada de construção irregulares.

Terremoto na Indonésia deixa mais de 160 mortos e centenas de feridos. No local, placas da crosta terrestre se encontram, com terremotos e formando vulcões.

Leia mais sobre Mundo no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.