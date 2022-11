Testagem contra Covid-19 é ampliada na UPA dos Barris

Foto: Lucas Moura/Secom

O número de exames de testagem contra a Covid-19 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Barris, centro de Salvador, foi ampliado. A partir desta terça-feira (22), 300 senhas serão distribuídas diariamente.

O horário de atendimento também mudou: começará às 8h e será finalizado após a realização de todos os exames. No local, uma equipe multiprofissional vai acolher os pacientes com diagnóstico positivo.

Ao todo, na unidade, 642 testes foram realizados entre sexta e domingo, três primeiros dias de funcionamento. Desse total, 364 foram positivos para a doença.

O exame é realizado através da coleta da amostra de secreção do nariz do paciente pelo swab (cotonete) e o laudo sai em até 45 minutos. As pessoas que apresentarem resultado positivo serão atendidas por um médico, que vai passar as recomendações sobre como se preservar no período de isolamento e outras orientações.

Se o cidadão apresentar sintomas mais graves, será avaliada a necessidade de encaminhamento para UPA ou internamento hospitalar.

Além do novo ponto de testagem, o serviço também pode ser encontrado em mais de 40 postos de saúde espalhados pela cidade com cerca de 100 exames ofertados em cada unidade. A lista completa é atualizada diariamente e divulgada nas redes sociais da Prefeitura, veículos de comunicação e no site www.saude.salvador.ba.gov.br.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.