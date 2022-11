Thalita Rebouças é destaque no último dia da Bienal do Livro

Foto: Divulgação / Redes sociais

Thalita Rebouças, Carla Akotirene e Pedro Rhuas são alguns dos destaques desta terça-feira (15), último dia da Bienal do Livro Bahia 2022. O evento retornou ao calendário dos baianos após nove anos de hiato. A abertura dos portões serão às 9h. O evento oferece uma ampla e diversa programação literária para a população. Os ingressos custam a partir de R$ 10.

O jornalista, apresentador e escritor Ricardo Ishmael vai animar a criançada com a obra “Deu a Louca na Bicharada”. A história será contada pela mestra Griô (como são chamadas as pessoas que dedicam suas vidas à aquisição, construção e transmissão de conhecimentos), Nancy de Souza e Silva, mais conhecida como vovó Cici.

Na fábula “Deu a Louca na Bicharada”, Ricardo Ishmael conta a história de Dudu, um menino negro vítima de bullying, e a sua relação com os “bichos falantes” que vivem no sítio da Vovó Celina. São esses animais, entre eles a gatinha Lili, o cachorro Totó, o galo Garnizé e o papagaio Língua Solta que vão mostrar a Dudu que não há nada de errado com ele.

Na contracapa da obra há textos assinados pela jornalista e influenciadora Maíra Azevedo, a Tia Má, e pelos atores César Melo e Sulivã Bispo, que nos convidam a refletir sobre a relação entre bullying e racismo.

A atual edição da festa literária começou na última quinta-feira (10), no Centro de Convenções Salvador. No último sábado (12), mais de 20 mil pessoas foram ao evento. Nomes como Djamila Ribeiro, Ivete Sangalo, Lázaro Ramos, Gilberto Gil, Clara Alves e Ana Maria Gonçalves.

A programação da Bienal foi montada para todos os públicos e traz três diferentes espaços: o Café Literário, a Arena Jovem e o Espaço Infantil. Além de contar também com com lançamentos de livros, sessões de autógrafos e contações de histórias para agradar leitores de todas as idades.

Ancestralidade feminina

Em entrevista para o iBahia, Djamila Ribeiro falou sobre a importância de retratar a ancestralidade na Bienal e contou sobre a primeira participação no evento.

“E eu fico muito feliz de ser a primeira vez na Bienal e para falar do meu último livro, o “Cartaz Para Minha Avó” que é um livro que tenho muito carinho e que eu acho que é importante falar dessa ancestralidade feminina e de ter oportunidade de dialogar com o público sobre ele”, completou Djamila Ribeiro.

Veja a programação abaixo:

Café Literário

Terça-feira, 15/11

Tema: Rever um país

Horário: 16h

Convidados: Carla Akotirene, Giovana Xavier, Ynaê Lopes Coelho

Mediadora: Milena Britto

Tema: Letras & música

Horário: 19h

Convidados: Karina Buhr

Arena Jovem

Terça-feira, 15 de novembro

Tema: Vida: modos de contar

Horário: 11h

Convidados: Carol Pires, Chico Felitti

Mediador: Schneider Carpeggiani

Tema: O que faz bater mais rápido seu coração?

Horário: 15h

Convidados: Thalita Rebouças, Pedro Rhuas

Mediador: Felipe Cabral

Tema: Como um clube de leitura pode melhorar sua vida

Horário: 17h

Convidados: Lissa Kay Adams

Mediador: Fini Georgakopoulos

Espaço Infantil

Terça-feira, 15/11

Horário: 10h

Tema: Era Uma Vez

Convidados: Sálua Chequer e Igor Trovoanova

Horário: 11h

Tema: Entre Páginas

Convidados: Antonio Miranda e Enéas Guerra

Horário: 14:30h

Tema: Entre Páginas

Convidados: Ricardo Ismael part. Vovó Cidi

Horário: 18:30h

Tema: Histórias em Cena

Convidados: Coletivo Duo

