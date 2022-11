‘The Voice +’ é suspenso pela TV Globo

Foto: Reprodução /TV Globo

A TV Globo decidiu suspender a produção da versão senior do ‘The Voice’. De acordo com informações do portal ., o reality show musical, que conta com participantes veterenos, não rende nem em audiência, nem em repercussão nas redes sociais.

A última edição do ‘The Voice +’ contou com André Marques na apresentação e Carlinhos Brown, Ludmilla, Fafá de Belém e Toni Garrido como técnicos. André Marques, demitido da Globo no fim do primeiro semestre, apresentou a atração.

Até o momento, para 2023, está confirmada apenas a temporada kids do reality. Ainda não se sabe quem serão os técnicos da oitava temporada.

A versão oficial do ‘The Voice Brasil’ estreia no dia 15 de novembro. Lulu Santos, IZA, Gaby Amarantos e Michel Teló serão os técnicos da 11º edição. Fátima Bernardes vai apresentar o programa e Thais Fersoza vai cobrir os bastidores.

