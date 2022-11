Thiago Aquino lota Farol da Barra em gravação de 1º DVD da carreira

Foto: Lucas Salles/iBahia

A gravação do primeiro DVD da carreira de Thiago Aquino fez com que as regiões do Farol e orla da Barra ficassem lotados na noite desta quarta-feira (16). Intitulado de “Arrocha Meu Lugar é Aqui”, o show aberto ao público contou com as presenças de artistas como Ivete Sangalo, Léo Santana, João Gomes, Paula Fernandes, Hungria, Mari Fernandez e a cantora feirense, Paloma.

Grandes sucessos como “Chip Novo”, “Casamento Cancelado”, “Me Bloqueia Vida” e “O Que É Que Você Viu Em Mim” fizeram parte do repertório do projeto audiovisual. Novas canções como “Botando”, “Fundo pra Cara*&@“ também entraram na playlist do cantor de arrocha.

Emocionado, o feirense agradeceu à Deus pelo êxito do evento. “Já dormi na Barra e hoje tô gravando um DVD aqui. É a realização de um grande sonho. Fiz uma oração pra Deus essa noite para que ele fizesse com que desse tudo certo. Sou uma pessoa muito abençoada”.

A quantidade de pessoas no local ainda não foi divulgada pela produção do evento ou pela Prefeitura de Salvador, no entanto, pelos registros (fotos abaixo), é possível ver um “mar” de pessoas tomando conta das ruas do cartão postal da capital baiana.

Foto: Lucas Sales/iBahia

Além de ter cantado com o anfitrião do evento, João Gomes deu um show ao interpretar clássicos do pagodão baiano como os hits “Samba do Polly”, do cantor Oh Polêmico, e “Senta na 9”, música de MC 7Kássio.

“Ô Salvador, joga a mão em cima e vai”, disse o cantor levantando uma verdadeira multidão durante o show de Thiago Aquino. Assista abaixo:

Ivete Sangalo e Léo Santana também deram um show à parte. Os baianos interpretaram canções ao lado de Thiago Aquino e agitaram o público com músicas inéditas. A data de lançamento do DVD não foi revelada pelo cantor.

“Eu quero me amostrar no seu DVD do início ao vim. Miaw (o empresário) não manda nada, quem manda sou eu. Pense numa coisa que eu tenho raiva é o homem que não posta foto com a mulher e chama de ‘amor da sua vida’. Primeira vez que eu me encontro com essa carniça”. Assista aos vídeos abaixo:

Ivete Sangalo, Léo Santana e João Gomes cantam com Thiago Aquino em gravação de DVD 📹 Lucas Salles/iBahia#ibahia #salvador pic.twitter.com/WZoGK4VqEf — iBahia (@iBahia) November 17, 2022

O ‘príncipe do arrocha’ encerrou a apresentação com a filha mais recém-nascida, Maria Lunna, e com a esposa, Thayná Santiago. Influenciadores digitais como Ney Lima e Menor Nico também marcaram presença no evento.

Essa não é a primeira vez que Thiago Aquino, considerado um fenômeno do arrocha atualmente, lota um espaço da capital baiana. No São João deste ano, o artista nascido e criado em Feira de Santana, se apresentou para mais de 100 mil pessoas no Parque de Exposições.

O registro audiovisual contou com o apoio da Prefeitura da capital baiana, Governo do Estado e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Foto: Lucas Salles/iBahia

‘Pipoca do Aquino’

Thiago Aquino também animou animou os fãs com uma novidade. Em coletiva de imprensa, o artista contou que puxará dois trios pipocas no carnaval 2023. Os desfiles serão feitos nos circuitos Dodô (Barra/Ondina) e Osmar (Campo Grande).

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.