Tiago Barnabé, a Narcisa da Eliana, é hospitalizado após acidente

Foto: Reprodução/Redes Sociais

O ator Tiago Barnabé, responsável pela Narcisa do programa Eliana, do SBT, foi hospitalizado após sofrer um acidente doméstico na terça-feira (15).

Em vídeo publicado nas redes sociais, Tiago explicou que o acidente aconteceu durante um feriado em família onde o ator teve um ferimento no pé.

Tudo ocorreu enquanto ele corria atrás de galinhas e acabou pisando em um ferro pontiagudo, o que gerou uma ferida aberta no local.

“Nem e nem o meu jardineiro notamos, ao longo do tempo, que exista uma viga com um ferro para fora porque a grama cobria. Quando eu pulei, esse ferro entrou no meu pé. Sangue começou a sair muito”, disse em vídeo.

Tiago Barnabé precisou ir para o hospital onde recebeu medicação e levou pontos no pé. “Obrigado por todo o carinho que vocês sempre têm comigo. Já deu tudo certo”, agradeceu nas redes sociais.

Veja o vídeo:

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.