Tiago Ramos entra na justiça para voltar para ‘A Fazenda 14’

Foto: Reprodução/RecordTV

O ex-peão Tiago Ramos, que foi expulso de “A Fazenda 14” após briga com Shayan, contratou uma advogado para tentar retornar ao reality show da RecordTV.

Foi o próprio influenciador que contou a medida tomada por meio das redes sociais. O advogado de Tiago Ramos diz que, ao analisar as imagens, é possível ver que o cliente teria sido apenas agredido.

“Assim como a produção apurou minuciosamente os fatos ocorridos, nós também estamos apurando, porém, com olhar jurídico”, disse.

“No primeiro momento verificamos e entendemos que Tiago não deveria ser expulso. E que ele perdeu uma chance de continuar na disputa pelo prêmio. No segundo momento, analisamos o tribunal da internet, e verificamos que milhões de seguidores e fãs manifestam no mesmo sentido, de que ele não deveria ser expulso”, continuou o advogado de Tiago Ramos.

“Estamos analisando também a ameaça por parte do Shay, após ter saído do reality. E vamos registrar um boletim de ocorrência para as providências necessárias. Estamos aqui para assessorar o Tiago, buscando preservar a sua integridade física e moral”, completou.

O advogado do ex-peão ainda revelou que ele deseja que o reality show repense a decisão de expulsão do ex-namorado da mãe de Neymar.

