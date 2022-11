Tiago Ramos se choca ao pagar R$700 para platinar cabelo e reclama

Foto: Reprodução/Instagram

Tiago Ramos, ex-namorado da mãe de Neymar, ficou em choque após descobrir que o valor para platinar o cabelo em um salão de São Paulo era R$700.

Por meio do perfil no Instagram, ele revelou que só descobriu o preço após ter feito o procedimento no cabelo e questionou o motivo por não ter feito em casa.

“Não é falando mal não, mas vou desabafar. Fui no shopping fazer essa obra e não perguntei o valor. Quando fui pagar e vi a conta, 700 reais, fiquei: ‘Meu Deus, não acredito nisso. Porque não comprei os produtos e fiz em casa?’”, disse o ex-participante de “A Fazenda”.

Tiago Ramos ainda revelou não ter gostado do resultado e pintou o cabelo novamente, em casa, com a ajuda da mãe, Ana Maria Silva.

“Já comprei o pó descolorante e a água oxigenada. Vocês vão ver, vou fazer muito melhor. Tô com medo, mas vai dar certo […] Minha mãe resolveu”, disse, por fim.

