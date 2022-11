Presente no mercado há mais de 2 décadas, atualmente a empresa Tim ocupa o segundo lugar no ranking das melhores operadoras do Brasil. A companhia possui um portfólio completo, repleto de planos e serviços para seus clientes. Neste momento, a operadora está abrindo novas vagas de trabalho. Confira.

TIM abre novas VAGAS de emprego pelo Brasil

Fundada em 1998, a Tim nasceu com o intuito de conectar, potencializar e facilitar a vida e o dia-a-dia dos seus consumidores. Hoje, seus serviços alcançam mais de 98% de todo o território brasileiro e a empresa tem a intenção de crescer cada vez mais. Para isso, conta com um time de trabalhadores competentes e motivados a entregar resultados positivos para o seu sucesso.

No momento, a Tim está a procura de talentos para aumentar a sua equipe. Para atuar em algum cargo das vagas disponíveis, os candidatos devem preencher alguns requisitos exigidos pela empresa. As oportunidades, a seguir, são destinadas para aqueles que buscam por novos desafios e os encaram como uma nova oportunidade. Se o seu objetivo é crescer e se desenvolver profissionalmente, confira.

Consultor de Vendas (Shopping Barigui – Curitiba/PR;

Consultor de Tecnologia de Vendas (Shopping Itaguaçu) – São José/SC;

Gerente de Vendas (Shopping Três Américas) – Cuiabá/MT;

Consultor de Risco – Curitiba/PR;

Consultor de Relacionamento – Santo André/SP;

Consultor de Atendimento – Curitiba/PR.

Como se candidatar

Para ter acesso a mais informações sobre as vagas disponíveis, é só acessar o site 123 empregos e enviar um currículo para o análise da empresa.

