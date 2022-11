Tim Maia, Wanderléa, Roberto e Gal: parcerias de Erasmo Carlos

Foto: TV Globo

Durante os 81 anos de vida, Erasmo Carlos, que morreu nesta terça-feira (22), teve diversas parcerias. O ínicio da vida na música foi em grupo, ao lado de Tim Maia e Roberto Carlos, com “The Sputniks”, no final da década de 1950.

Por uma desavença entre Roberto e Tim, o Sputniks existiu por um curto período, mas Erasmo seguiu na música com o grupo “The Boys of Rock”, que logo passou a se chamar The Snakes.

No programa “Jovem Guarda”, que o projetou nacionalmente, ele esteve ao lado de Roberto Carlos e Wanderléa. Foi nesta época que ganhou o apelido de Tremendão.

Outra parceira de vida e de música foi Gal Costa. Ele morreu 15 dias após a amiga e na época escreveu um texto emocionante sogre a cantora baina para quem fez ao lado de Roberto Carlos, uma canção que era, literalmente, a cara dela: “Meu Nome é Gal”.

“Gal é super importante para mim. Ela sempre me prestigiou muito e eu fui importante na vida dela por ter tatuado nela a nova fase, de cantora de Bossa- Nova para Tropicália …O nome que eu dei para a música que eu fiz em parceria com Roberto pra ela, é muito forte : Meu nome é Gal que acabou virando nome de música, de filme. Ainda dei uma outra marca, ‘Musa de qualquer estação’” , enaltecendo que Gal é uma obra de arte.

Foto: Reprodução / Instagram

Em 2011, Erasmo comemorou 70 anos de vida e 50 de carreira em um show com participação de Marisa Monte, além de Roberto Carlos.

“Ele tem o raro talento de pensar a canção como cinema, com cenas, personagens e cenários. Sou fã, desde criança, já que sou de uma geração que cresceu escutando os clássicos dele e do Roberto. Além do mais, o Erasmo é um homem superafetuoso e gentil”, disse Marisa à época.

Leia mais sobre Brasil no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.