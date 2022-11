Timbalada anuncia nova data do ensaio de verão no Guetho

Foto: Sercio Freitas

A Timbalada está escalada para tocar no dia 18 de dezembro, data da final da Copa do Mundo, em uma nova edição do ensaio de verão da banda.

Após esgotar os ingressos da primeira edição que acontece no dia 4 de dezembro, a banda comandada por Denny Denan e Buja Ferreira abre as vendas no da 30 de novembro para a festa que pode também celebrar a conquista do hexa, caso o Brasil vá para a final.

“É uma alegria muito grande poder fazer um retorno tão especial ao Guetho, com um sucesso de vendas na primeira edição. Estamos preparando um repertório lindo, repleto dos maiores sucessos da Timbalada e que fazem parte da história da nação timbaleira”, comentou Denny.

Ansioso para mais um encontro com os timbaleiros, Buja aposta em um grande show para a 2ª vez da Timbalada no Candyall. “Serão encontros lindos e marcados pelos maiores sucessos da Timbalada, pois eles embalaram muitas histórias, vamos fazer um show lindo!”, afirmou o cantor.

Para a festa, o público poderá conferir os maiores sucessos da banda, além de novidades no repertório e participações especiais.

SERVIÇO

O que: Ensaio de verão da Timbalada

Quando: 18 de dezembro

Onde: Candyall Guetho Square

Início das vendas: 30 de novembro

Vendas: Loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site www.boratickets.com.br

Informações: @ssaproducoes

