Timbalada esgota ingressos para 1º ensaio em apenas 6 horas

Foto: Reprodução / Redes sociais

Os fãs da banda Timbalada já estão contando os minutos para rever o grupo no primeiro ensaio de verão no famoso Guetto Square, no Candyall, em Salvador. Os ingressos para a apresentação esgotaram em apenas seis horas.

Nas redes sociais, o vocalista Denny Denan falou sobre a expectativa e a importância que o Candyall tem. “É uma alegria enorme poder voltar pra casa, poder sentir de novo a energia que só o Candyall e a nação timbaleira possuem. Tô muito feliz!”, celebrou Denny.

Na sequência, Buja Ferreira – também vocalista -, se pronunciou: “É uma honra poder subir no palco e trazer os ensaios da Timba para o berço dela, onde tudo começou. E ainda mais feliz em poder estar ao lado de meu amigo Denny, que é referência musical e artística. Vamos chegar com tudo!”, garantiu Buja.

O ensaio trará como novidade um repertório de canções inéditas, que foram gravadas em Fortaleza (CE), no novo projeto audiovisual da banda percussiva, que será lançado em breve.

Confira a declaração da banda nas redes

“O que foi isso, nação Timbaleira?! O nosso Guetho vai ser histórico! Nos vemos no dia 04 de dezembro e todos os caminhos te levam ao Candyall Guetho Square”.

