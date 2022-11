Tirolez inicia semana com NOVOS empregos pelo Brasil

De origem brasileira e atuando há cerca de 42 anos, a Tirolez está presente no mercado de alimentos, produzindo queijo, cremes e vários outros. A companhia nasceu com o intuito de levar qualidade e sabor às famílias brasileiras. Confira, a seguir, as novas oportunidades disponibilizadas pela companhia.

A Tirolez está buscando novos trabalhadores para se tornar um funcionário e auxiliar na expansão de suas atividades. A companhia tem o objetivo de se tornar referência em seu segmento e chegar na mesa de toda a população brasileira. Para isso atua com uma equipe de trabalhadores talentosos e motivados a crescer junto dos seus negócios.

Trata-se de uma contratante que oferece vários benefícios aos seus colaboradores, além de um salário compatível ao mercado. As vagas são para aqueles que possuem a ambição de inovar e crescer no ambiente de trabalho, visando a responsabilidade dentro da empresa. Confira, a seguir, quais são as vagas divulgadas.

Vendedor Varejo de Rota – São Paulo;

Auxiliar de Produção (Acabamento) – Caxambu do Sul/SC;

Vendedor II – Curitiba/PR;

Auxiliar de Produção (Fabricação de Queijo Gorgonzola) – Tiros/MG;

Supervisor de Vendas Regionais – Distrito Federal;

Vendedor de Varejo – Caieiras/SP;

Vendedor Externo – Porto Alegre/RS e Região Metropolitana.

Veja também: Bradesco inicia semana com NOVAS vagas de emprego; veja regiões

Como se candidatar

Para ter acesso ao processo seletivo, basta seguir as orientações descritas no site 123 empregos e encaminhar o seu currículo para o análise da empresa. A companhia está em busca de colaboradores talentosos e dedicados.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos!