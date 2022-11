Tiroteio entre PMs e criminosos mata mulher em Massaranduba

Foto: Phael Fernandes/G1

Uma mulher morreu e outra pessoa ficou ferida após serem atingidos por balas perdidas em um tiroteio entre policiais militares e criminosos, na noite de sexta-feira (18), no bairro de Massaranduba, em Salvador. Na ação, um suspeito foi preso.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima que morreu foi identificada como Luciene Rodrigues de Santana, de 50 anos. Ela chegou a ser socorrida e levada para um hospital juntamente com a outra vítima, mas não resistiu. Não há detalhes sobre o estado de saúde da outra pessoa.

A troca de tiros aconteceu na Rua Doutor Caio Mário Pereira Filho. O homem preso foi levado pelos PMS apara a Central de Flagrantes, onde foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Segundo a polícia, ele também possuía um mandado de prisão em aberto que foi cumprido.

As guias de perícia e remoção do corpo foram expedidas pela unidade policial. Imagens de câmeras de segurança da localidade onde aconteceu a ação estão sendo recolhidas para ajudar a Polícia Judiciária na identificação do autor dos disparos. O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídio (DH/BTS).

