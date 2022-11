Tite irá convocar 26 jogadores para a seleção na Copa do Catar (confira!)

O técnico da Seleção brasileira de Futebol Tite, irá anunciar nesta segunda-feira, às 13 horas no horário de Brasília, 26 nomes de jogadores que deverão participar da Copa no Catar que inicia no dia 20 de novembro de 2022. Ademais, com 55 nomes à disposição, o técnico escolheu os melhores atletas para cada posição.

Tite deverá fazer o anúncio na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no Rio de Janeiro. Todavia, logo após a convocação do técnico, a seleção deverá se apresentar na próxima segunda-feira (14/11) em Turim, na Itália para iniciar os seus treinamentos para a Copa do Catar.

O Brasil deverá estrear no dia 24 de novembro, às 16h, jogando contra a seleção da Sérvia. Analogamente, o técnico falou da cobrança que recebe ao liderar a equipe no campeonato mais importante do mundo do futebol. Ele afirmou que “eu vou errar nas convocações? Vou errar algumas. Humanamente eu vou. Premeditadamente, não”

Tite tem vivido momentos de ansiedade nos últimos dias, considerando a importância que é a convocação dos jogadores que irão atuar na Copa do Mundo. Aliás, ele afirma que utiliza todo o tempo necessário para poder tomar as suas decisões, e que sua experiência trouxe inúmeras vantagens para realizar as escolhas certas.

Destaques da seleção

O treinador da seleção procura ficar atento a várias questões quando escolhe um jogador para atuar na seleção brasileira. Ele pensa, analisa, muda de opinião, e decide por um ou outro jogador. Todavia, Tite afirma que o seu processo de escolha é como se fosse um coletivo à noite, ou seja, como um treino de futebol antes da partida.

Para o técnico, a escolha certa de um jogador pode ser considerada um golaço, enquanto que a errada pode ser uma furada. Desse modo, Tite diz que ele não pode se cobrar, pois é comum acontecer algumas falhas, más decisões. Vale ressaltar que no ciclo para a Copa ele já trabalhou com cerca de 87 jogadores.

São quase seis anos de trabalho à frente da Seleção Brasileira de Futebol. O treinador formou uma base de trabalho sólida, entre os 26 jogadores a serem convocados, cerca de 18 são bastante conhecidos. Dessa maneira, após a divulgação da lista dos convocados, Tite e os membros da comissão técnica deverão fazer uma entrevista coletiva.

Grandes expectativas

A expectativa da convocação é grande, alguns nomes surgem como dúvidas na lista dos jogadores que deverão atuar na Copa do Catar. Elas geram em torno de posições como as de laterais, zagueiros e meias. O meio-campista Philippe Coutinho, por exemplo, sofreu uma lesão muscular no último domingo e deverá ficar fora do campeonato.

Sobre o atacante Neymar Jr. Tite afirmou que o jogador está no auge, em sua melhor fase, e deverá ter um papel importante na Copa do Mundo. Recentemente, Richarlyson machucou a panturrilha, e Lucas Paquetá sofreu um desconforto no ombro. O auxiliar técnico César Sampaio e o médico da seleção Rodrigo Lasmar foram até a Inglaterra acompanhar os jogadores e parece que seus quadros estão estáveis.

Jogos do Brasil na Copa do Mundo

São grandes as expectativas para a atuação brasileira na Copa do Mundo do Catar. A abertura será no dia 20 de dezembro. No entanto, o primeiro jogo da seleção será no dia 24 contra a Sérvia, às 16h no horário de Brasília. O Brasil está no Grupo G, junto a Camarões, Suíça e Sérvia.

Em relação à Sérvia, o histórico do Brasil é favorável com dois jogos e duas vitórias. Contra Camarões, são cinco vitórias e uma derrota. Em conclusão, sobre a Suíça, são três vitórias, quatro empates e duas derrotas. No caso da seleção brasileira avançar no campeonato, ela deverá enfrentar o Grupo H que possui seleções como Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul.

A princípio, a Seleção Brasileira de Futebol deverá jogar na Copa do Mundo do Catar contra a Sérvia no dia 24 às 16h, contra a Suíça no dia 28 de novembro, às 13h, e no dia 2 de dezembro às 16h contra a seleção do Camarões.

Em suma, algumas cidades do mundo deverão montar eventos públicos para que torcedores possam assistir aos jogos, como a Cidade do México, Dubai, Londres, e Seul. No Brasil, as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro deverão receber o Fifa Fan Festival.