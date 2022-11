TJ-BA promove casamento coletivo para casais LGBTQIAP

Foto: Divulgação

A Corregedoria Geral da Justiça da Bahia promove o projeto “Enfim, Nós”, que promove casamentos civis comunitários e gratuitos para pessoas LGBTQIAP+.

A primeira edição contempla casais da comunidade LGBTQIAP+ residentes da cidade de Salvador que tiverem interesse em registrar a união e formalizar sua entidade familiar.

O período de inscrição começou na segunda-feira (21) e permanece aberto por 30 dias. Os casais interessados precisam preencher o formulário on-line, disponibilizado pela Corregedoria-Geral de Justiça (CGJ). Aqueles que desejarem auxílio para se inscrever podem procurar atendimento presencial no Casarão da Diversidade (Rua do Tijolo, nº 8, Pelourinho), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Ao preencher o formulário, é necessário indicar os dados completos de ambos os nubentes, bem como se há necessidade de prévia retificação de nome e gênero na certidão de nascimento.

É preciso ter em mãos os seguintes documentos: registro civil (RG); cadastro de pessoa física (CPF); certidão de nascimento original; comprovante de residência; e certidão de estado civil de ambas as partes, mediante certidão de casamento comprovando divórcio, quando tiver ocorrido, ou certidão do último casamento junto à certidão de óbito do cônjuge, no caso de viuvez.

A celebração está prevista para ocorrer entre março e abril de 2023. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail: enfimnos@tjba.jus.br.

