Tomate confirma participação no Carnaval de Salvador de 2023

Tom Kray está pronto para o verão! Após dois anos de pandemia, e consequentemente dois anos sem Tomate no Brasil, o artista anunciou o retorno para um dos momentos mais esperados pelo público brasileiro, a temporada de festas do verão e para o Carnaval.

Nas redes sociais, o artista já dava indícios da preparação para a folia com o lançamento de novos projetos. O retorno foi confirmado na última terça-feira (8), pelo cantor no Instagram.

“Janeiro e fevereiro eu vou estar no Brasil fazendo uma turnê de verão super legal. A gente vai ser ver no verão, no Carnaval, a gente vai aprontar bastante. Certo?”, contou.

Além da participação em festas do verão, é esperado pelo público a confirmação do Bloco Fissura. Na web, o retorno foi comemorado pelos internautas. “O melhor puxador de trio está on”, escreveu um folião.

Até o momento, nos principais pontos de vendas de blocos do Carnaval de Salvador, o Fissura 77 não aparece como disponível para venda. Em 2020, Tomate desfilou na sexta-feira de Carnaval no circuito Dodô (Barra-Ondina).

Vida longe do Brasil

Morando em Miami, nos Estados Unidos com a companheira, a Luana Damiani, o artista “desapareceu” para os fãs durante o período da pandemia da Covid-19.

O baiano, que já confessou em entrevistas gostar da vida nos Estados Unidos por ter a liberdade de poder andar na rua, correr na orla e ter uma rotina tranquila. Em 2022, o artista voltou a dar as caras na web com covers e participações em shows, como o de Léo Santana nos EUA.

Em setembro, o artista lançou um novo single, ‘Granada’, uma composição dele com Felipe Ramos Ftampa. Na plataforma Audius, os fãs de Tom puderam conferir outras duas canções da nova era do artista, ‘Bem Vindo’ e ‘Vou Te Levar’.

