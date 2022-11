Top 5 jogos mais caros já feitos (e quanto eles custaram)

Os jogos de console, cassino online e computadores aumentaram em popularidade nos últimos anos. Como resultado, as projeções sugerem que a indústria de jogos atingirá um valor estimado de US$ 200 bilhões em 2021. Espera-se que esse número cresça para mais de US$ 340 bilhões em apenas 5 anos – ou 2024 – se os caça-níqueis e os jogos de roleta continuarem a se desenvolver. Os cassinos online, como caça-níqueis no https://leagueofslots.com/pt-br/, continuarem a crescer, costumam movimentar bilhões anualmente e não estão legalizados em todos os países.

O aumento do mercado de videogames aponta que há uma escalada impressionante no valor dos jogos de alto desempenho. Os desenvolvedores e empresas de jogos estão a apostar em grandes títulos, com intuito de atrair uma grande gama de jogadores. Especialmente em opções com multiplayer, muitos desses jogos custaram mais de US$ 100.000 para serem produzidos. E, quanto maior o mundo, mais detalhado ele precisa ser, o que também encarece. Alguns jogos notáveis ​​com orçamentos altos estão listados abaixo.

Destiny (2017) – $ 140 milhões

O primeiro jogo da série Destiny foi lançado em 2017 e foi acompanhado por uma sequência em 2018. Ambos os jogos se tornaram extremamente lucrativos devido às suas enormes bases de fãs e inúmeros prêmios. No entanto, os custos de desenvolvimento foram altos – possivelmente muito altos – devido a um acordo de publicação de US$ 140 milhões com a Activision. Esta é apenas a ponta do iceberg quando se trata dos altos custos associados aos jogos populares.

Red Dead Redemption 2 – mais de $170 milhões

Entre US$ 170 milhões e US$ 240 milhões foram gastos no desenvolvimento de jogos para Red Dead Redemption 2, com até US$ 300 milhões em custos de marketing adicionados. Acredita-se que o verdadeiro custo do jogo foi de mais de meio bilhão de dólares.

A Rockstar Studios lançou no dia 24 de outubro de 2018. Em apenas dois dias, o jogo faturou US$ 725 milhões. É difícil acreditar, considerando o lucro que a Rockstar obteve nesse empreendimento, mas parece seguro dizer que eles tiveram pelo menos um lucro saudável. Assim como o GTA Online, desenvolvido pela empresa, os recursos online do jogo aumentaram o custo de produção. Isso torna impossível determinar quanto a Rockstar gastou ou fez no total, sem que a própria empresa divulgue os dados.

Cyberpunk 2077 – $174 milhões

O longo tempo de desenvolvimento e vários atrasos resultaram em um lançamento controverso do jogo Cyberpunk 2077 desenvolvido pela CD Projekt Red. O jogo tornou-se popular com vendas suficientes para justificar o esforço e as despesas. No entanto, o fraco desempenho do jogo e várias falhas levaram os jogadores a criticar o jogo em geral. Isso fez com que o valor das ações do jogo despencasse em bilhões de dólares, fazendo com que os US$ 316 milhões que custou para desenvolver e comercializar o jogo parecessem um custo pequeno quando comparado à magnitude da perda.

A empresa alegou que a produção do jogo custou US$ 174 milhões. Mas, de maneira surpreendente, mesmo com todos os problemas de falhas, a Projekt conseguiu obter lucros consideráveis com o jogo. Tanto é que está desenvolvendo uma série animada que se passa no mesmo universo, bem como já anunciou que haverá uma sequência e que Keanu Reeves está confirmado.

Star Wars: The Old Republic – $200 milhões

Segundo relatos, Star Wars: The Old Republic exigiu cerca de US$ 200 milhões em custos de desenvolvimento. Isso o torna um dos jogos mais ambiciosos e caros desenvolvidos pela EA. O jogo foi lançado há quase uma década, mas ainda recebe atualizações regulares. Estimativas recentes sugerem que o jogo gerou mais de US$ 1 bilhão em receita desde seu lançamento em 2011, com um retorno saudável em seu grande orçamento de desenvolvimento. Dezenas de milhares de jogadores continuam jogando, o que indica o potencial de lucro ainda maior antes que os servidores sejam desligados.

Star Citizen – Mais de $339 milhões

Mais de US$ 300 milhões foram arrecadados por meio de campanhas de crowdfunding pelo estúdio de desenvolvimento Cloud Imperium Games – um dos mais bem-sucedidos da história. Com o aumento do tamanho e escopo do projeto desde sua criação, o investimento privado foi uma questão nova que gerou muito burburinho. Esta é uma boa notícia para os apoiadores do projeto e futuros jogadores, já que demonstra que o jogo deve ser lançado nos próximos anos. No entanto, também causa problemas para o projeto, já que são mais de 11 anos em produção.

Uma alta estimativa afirma que centenas de milhões de dólares foram investidos no desenvolvimento do jogo até este ponto. Nenhuma data de lançamento comercial clara foi definida, embora a produção tenha começado em 2011. Como a produção do jogo continua se arrastando, os desempenhos futuros do jogo estão sob muitas expectativas.