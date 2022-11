Torcida brasileira transforma expectativa para faz primeira apresentação em memes

Foto: Reprodução / Twitter

Desde as primeiras horas desta quinta-feira (24), torcedores brasileiros não esconderam a ansiedade para a estreia do Brasil na Copa do Mundo. Muitas postagens, que incluem cerveja, churrasco, a Amarelinha e bom humor, viralizaram e se tornaram memes.

Brasil e Sérvia estão no grupo G da Copa do Mundo, junto com Camarões e Suíça. Depois da estreia contra os sérvios, no Lusail, a Seleção Brasileira enfrenta a Suíça no dia 28 de novembro, às 13h (de Brasília), no Estádio 974. O último compromisso pela primeira fase é contra Camarões, no dia 2 de dezembro, às 16h (de Brasília), de novo no Lusail.

Confira memes:

Hoje é dia de Olodum, bonecos de Olinda, Márcio Canuto e Galvão Bueno. HOJE É DIA DE BRASA!

Você não tá no clima da Copa, você tá doente e precisa se tratar. Hoje o mundo para pra ver a maior seleção do planeta rumo ao hexa. 🇧🇷 pic.twitter.com/LNTf8brRGn — MÁRCIO R. (@Ricardo_slz10) November 24, 2022

Hoje tem Brasil, dia de

ouvir o Galvão

– não existe mais bobo no futebol

– quem é que sooobe

– olha u gol olha u gol

– haja coração amigo

– é copa do mundo amigo

– cadê o Olodum

– pra cima deles Neymar

– sai que é sua Alisson #FIFAWorldCup#Qatar2022 pic.twitter.com/rigpyrZJrG — henrique (@phenriiquess) November 24, 2022

Senhor Deus, 🙏🥺

Que neste dia, TODOO ESPÍRITO DE ZEBRA🦓 que, por ventura, possa estar cercando nossa seleção, caia por terra AGORAAAA ! 🗣🙌

AMÉMM 🙏🙌🇧🇷 VAI BRASIL

HOJE TEM BRASIL pic.twitter.com/KAfK6gPYiy — isa • HEXA vem ni mim (@isa_tuittax) November 24, 2022

