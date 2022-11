Trabalhador morre após cair em tanque de chorume em Salvador

Foto: Alan Oliveira/iBahia

Um trabalhador da coleta de lixo morreu após cair em um tanque de chorume na noite de terça-feira (29), na Estação de Transbordo, no bairro de Canabrava, em Salvador. O corpo do homem foi encontrado e resgatado nesta quarta (30) pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, Mario dos Santos, de 59 anos, pode ter sido vítima de afogamento. Contudo, ainda não há essa confirmação. Os laudos periciais devem esclarecer a causa da morte. A situação é apurada pela 10ª Delegacia Territorial, de Pau da Lima, onde o caso foi registrado.

Após o resgate, o corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Salvador. Não há detalhes sobre o sepultamento.

O Ministério Público do Trabalho (MPT) instaurou um inquérito para apurar a morte. A área do acidente é operada pela Bahia Transferência e Tratamento de Resíduos S/A (Battre), que tem a concessão da estação de transbordo. A vítima, no entanto, seria terceirizada da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb).

Em nota, o MPT informou que vai solicitar informações das empresas envolvidas e dos órgãos que atuam no caso, como Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e principalmente Superintendência Regional do Trabalho da Bahia (SRT-BA).

Segundo o posicionamento, são os auditores-fiscais do trabalho que vão apontar causas e fatores que possam ter contribuído para o acidente a fim de que as responsabilidades trabalhistas possam ser cobradas.

Em nota divulgada ao iBahia, a Battre se solidarizou com os familiares, amigos e colegas de trabalho da vítima “neste doloroso momento”.

Já a Limpurb disse, em comunicado, que desde que tomou conhecimento do acidente, a empresa tem acompanhado o caso e cobrado celeridade nas averiguações.

Além disso, segundo a nota, medidas estão sendo adotadas junto à empresa prestadora de serviço para assegurar o suporte necessário para os familiares e para o andamento das investigações.

