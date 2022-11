Trabalho e saúde: Como se desenvolver de uma maneira sadia

Normalmente as pessoas possuem a necessidade de se desenvolver pessoalmente e profissionalmente, em busca de conquistar seus objetivos e crescer em sua carreira. Muitas vezes abdicam de fatores importantes que devem ser considerados em sua vida. Uma das questões é a relacionada ao trabalho e à saúde.

O profissional em busca de um objetivo, pode deixar de lado aspectos importantes a serem considerados e acabam por enfrentar jornadas de trabalho fatigantes, comendo e dormindo mal, passando o dia estressado, etc. A pessoa acaba por negligenciar sua saúde para obter resultados em seu ofício.

É preciso ter em mente que para ter sucesso, é necessário que o corpo também esteja saudável, principalmente para se ter uma maior motivação e a energia necessária para que se possa trabalhar com eficiência. As pessoas mais velhas também devem levar a saúde como um dos aspectos mais importantes de sua vida.

De fato, a saúde mental e física podem auxiliar o profissional em seu dia a dia, para que ele consiga realizar as tarefas necessárias em seu cotidiano, da melhor forma possível. É uma maneira também de se evitar as doenças associadas ao trabalho, que são causas de inúmeros afastamentos.

Importância de uma vida saudável

As doenças relacionadas ao trabalho podem afetar não apenas o profissional, mas também a empresa, os colaboradores e a sua família. Podemos destacar por exemplo as lesões por esforço repetitivo (Ler), síndrome de Burnout, estresse, entre outros. Eles afetam a qualidade do trabalho e geram inúmeras dificuldades.

As jornadas intermináveis de trabalho, metas e objetivos abusivos, excesso de atribuições, podem acabar com a saúde do profissional. Portanto, é preciso levar a questão à sério. Vale ressaltar que a saúde do trabalhador vem sendo discutida cada vez mais em órgãos públicos, empresas privadas e instituições do setor.

Desse modo, as empresas que não investem em questões como bom ambiente laboral, segurança e saúde de sua equipe, acabam por colocar seus funcionários em risco, atrapalhando, inclusive, aspectos relacionados à sua reputação. A organização deve promover iniciativas para estimular hábitos saudáveis entre seus colaboradores e equipe.

A saúde ocupacional está associada a tudo que possa afetar diretamente o trabalhador, enquanto ele estiver realizando suas atividades dentro da empresa. O trabalho é importante para o ser humano, ele gera renda e qualidade de vida. No entanto, é necessário reduzir os acidentes e doenças, promovendo uma vida saudável a todos os funcionários da organização.

Produtividade e eficiência

As doenças relacionadas ao trabalho podem afetar a produtividade e o serviço qualificado de todos os envolvidos na empresa. Elas podem ocasionar, por exemplo, a perda de audição, dores musculares e ósseas, alergias, intoxicações, acidentes, doenças mentais, entre outros problemas.

Todavia, a empresa deve investir na Medicina do Trabalho em busca de uma integridade física e mental de seu funcionário, através de um bom clima organizacional. Deve-se lembrar que o trabalhador pode ser exposto a diversos problemas relativos a assédio e metas abusivas.

Por essa razão, é importante cuidar para que o funcionário não desenvolva as chamadas doenças emocionais, que podem afetar sua motivação e eficiência no dia a dia corporativo. O gestor empresarial deve fomentar o bem-estar de seu quadro de funcionários, deixando-os satisfeitos e com disposição para trabalhar.

Com um quadro de saúde positivo, a empresa acaba por obter algumas vantagens, como uma maior produtividade entre seus colaboradores, serviços qualificados, e a melhora na satisfação de seus clientes. Os profissionais também faltam menos ao trabalho, e “vestem a camisa” da empresa.

Trabalho e saúde

Podemos considerar como vantagem do investimento na saúde dos funcionários, a redução do absenteísmo, ou seja, o funcionário falta menos ao serviço. Além disso, há menos dispensas médicas. Há também uma maior produção dos trabalhadores saudáveis, se comparada a um ambiente insalubre.

A empresa que investe em saúde também observa uma maior retenção de talentos, com funcionários motivados e engajados. O clima organizacional fica positivo com todos os colaboradores contribuindo para o sucesso do empreendimento. Desse modo, também é reduzido os acidentes de trabalho.

É importante que a organização adote todas as medidas para cuidar da saúde e da segurança do trabalhador. Ela deve garantir a qualidade de vida dos colaboradores no ambiente corporativo. Dessa maneira, é preciso observar que a prevenção é a melhor saída, devendo-se implementar medidas que garantem a saúde dos funcionários.