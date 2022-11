Tracbel abre 23 vagas de emprego pelo Brasil

Tracbel é uma empresa que atua no mercado de trabalho há mais de 50 anos. A companhia é responsável pelo desenvolvimento do país através de suas soluções e equipamentos de transporte que facilitam o dia-a-dia da população. Neste momento, a Tracbel está abrindo novas oportunidades de empregos no país. Confira.

A Tracbel está à procura de novos profissionais para se tornar um colaborador e complementar ainda mais o sucesso de seus resultados. A companhia deu início às suas atividades no ano de 1967 e atualmente possui mais de 25 filiais distribuídas estrategicamente em solo brasileiro. Desde a sua criação, a Tracbel tem como objetivo entregar produtos de qualidade e um atendimento de excelência aos seus clientes.

Para todo esse sucesso, a empresa conta com uma equipe de profissionais qualificados e altamente treinados. Hoje, a companhia busca por pessoas focadas em levar o melhor atendimento aos clientes. As vagas, a seguir, são para aqueles que encaram desafios como novas oportunidades e estão à procura do seu crescimento profissional junto da empresa. Confira.

Analista de Recursos Humanos – Brasil;

Controlador de Pátio – São Paulo;

Mecânico de Linha Amarela – Sumaré/SP;

Assistente de Seguros e Consórcio – Marituba/PA;

Aprendiz Administrativo – Uberlândia/MG;

Auxiliar de Mecânico – Itaituba/PA;

Supervisor de Oficina – São Luís/MA;

Assistente Mecânico (vaga temporário) – Serra/ES.

Como se candidatar

Para se candidatar nas vagas divulgadas, basta seguir as orientações disponíveis no site 123 empregos e enviar um currículo para o análise da empresa.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.