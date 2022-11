Trailer inédito de Avatar 2 revela mundo subaquático; assista

Foto: Divulgação

O filme ‘Avatar: O Caminho da Água’ lançou, na terça-feira (2), um trailer inédito, que explora o universo subaquático de Pandora. A prévia, que foi divulgada durante o programa Good Morning America, pode ser conferida abaixo.

De acordo com informações do cineasta James Cameron, a sequência do longa terá em torno de 3 horas e 10 minutos de duração. O roteiro conta a história de Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoë Saldana), uma década depois dos eventos do filme original. Os dois agora têm filhos e precisam enfrentar uma nova ameaça para proteger sua família.

Retornando ao elenco estão Sigourney Weaver (como a filha adolescente de Jake e Neytiri, interpretada via captura de movimentos) e Stephen Lang, com as adições de Edie Falco, Jemaine Clement e Kate Winslet.

Vale ainda ressaltar que há expectativas para Avatar 3, 4 e 5. Entretando, segundo o site Omelete, as sequências dependem da boa performance deste filme nas bilheterias. No cronograma, o terceiro longa chegaria ao público em dezembro de 2024, seguido do Avatar 4 em 2026, e Avatar 5, em 2028.

‘Avatar: O Caminho da Água’ tem estreia marcada para 15 de dezembro.

