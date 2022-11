Trakto Show Penedo acontece no início de dezembro, com acesso gratuito

Cidade recebe a primeira edição do evento de inovação, tecnologia, marketing e empreendedorismo fora de Maceió

Agora é oficial. O primeiro Trakto Show fora de Maceió será realizado em Penedo, nos dias 03 e 04 de dezembro, e com um diferencial incrível: o acesso à programação será gratuito.

A possibilidade de aprender sobre inovação, tecnologia, marketing e empreendedorismo com os melhores profissionais da atualidade, sem custos, vem da contrapartida da Prefeitura de Penedo ao Trakto Show.

A programação completa da edição inédita do melhor evento do Nordeste de empreendedorismo digital ainda será divulgada, mas todas as atividades serão realizadas no Centro Histórico de Penedo, na Avenida Floriano Peixoto e no Largo São Gonçalo.

Trakto Educação

Como tudo começa com uma ideia, o Trakto Show Penedo nasceu do diálogo entre o Prefeito Ronaldo Lopes e Paulo Tenório, CEO da Trakto, em agosto.

Os dois alagoanos assinaram um protocolo de intenções na capital alagoana, outra parceria inédita no Brasil que disponibiliza as ferramentas do Trakto Educação para a rede pública municipal de Penedo.

